Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/allergiya-2075914881.html
Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод
Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод - РИА Новости, 21.02.2026
Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод
Аллергия на холод возникает в связи с наличием в организме человека видоизмененных крупных белков, называемых криоглобулинами, которые приводят к выбросу... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T03:56:00+03:00
2026-02-21T03:56:00+03:00
владимир болибок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751031212_0:440:2048:1592_1920x0_80_0_0_1cb3583807a6343a9e058a922317afaf.jpg
https://ria.ru/20260213/allergiya-2074071054.html
https://ria.ru/20260205/kholod-2072346968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751031212_0:248:2048:1784_1920x0_80_0_0_2538fef2adf53485bcd57c3a93159ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир болибок
Владимир Болибок
Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод

РИА Новости: аллергия на холод возникает из-за криоглобулинов

CC BY-SA 3.0 / Bangerth / Проявления холодовой аллергии на коже человека
Проявления холодовой аллергии на коже человека - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Bangerth /
Проявления холодовой аллергии на коже человека. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 21 фев - РИА Новости. Аллергия на холод возникает в связи с наличием в организме человека видоизмененных крупных белков, называемых криоглобулинами, которые приводят к выбросу гистамина и возникновению крапивницы, рассказал РИА Новости аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.
"У человека, страдающего холодовой крапивницей, в крови есть видоизмененные крупные белки, называемые криоглобулинами. При охлаждении крови и ее приливе к такой же охлажденной коже данные белки выпадают в осадок, образовывая хлопья. Следом за этим происходит дегрануляция тучных клеток, в которых содержится гистамин", - сказал собеседник агентства.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ученые рассказали, как подготовиться к сезону аллергии
13 февраля, 06:18
Затем происходит выброс гистамина, и возникает крапивница, уточнил Болибок.
По словам специалиста, причины возникновения аллергии на холод неизвестны, однако чаще всего она проявляется на фоне других болезней, например, инфекций, аутоиммунных процессов и заболеваний внутренних органов.
Болибок добавил, что встречается и наследственная форма холодовой крапивницы.
"Это достаточно редкое генетическое заболевание, когда у пациента в семье есть еще близкие родственники, страдающие холодовой крапивницей", - отметил врач.
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Врач рассказал, как отличить аллергию на холод от обморожения
5 февраля, 02:17
 
Владимир Болибок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала