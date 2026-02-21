Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод

ТУЛА, 21 фев - РИА Новости. Аллергия на холод возникает в связи с наличием в организме человека видоизмененных крупных белков, называемых криоглобулинами, которые приводят к выбросу гистамина и возникновению крапивницы, рассказал РИА Новости аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

"У человека, страдающего холодовой крапивницей, в крови есть видоизмененные крупные белки, называемые криоглобулинами. При охлаждении крови и ее приливе к такой же охлажденной коже данные белки выпадают в осадок, образовывая хлопья. Следом за этим происходит дегрануляция тучных клеток, в которых содержится гистамин", - сказал собеседник агентства.

Затем происходит выброс гистамина, и возникает крапивница, уточнил Болибок

По словам специалиста, причины возникновения аллергии на холод неизвестны, однако чаще всего она проявляется на фоне других болезней, например, инфекций, аутоиммунных процессов и заболеваний внутренних органов.

Болибок добавил, что встречается и наследственная форма холодовой крапивницы.