Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод
владимир болибок
ТУЛА, 21 фев - РИА Новости. Аллергия на холод возникает в связи с наличием в организме человека видоизмененных крупных белков, называемых криоглобулинами, которые приводят к выбросу гистамина и возникновению крапивницы, рассказал РИА Новости аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.
"У человека, страдающего холодовой крапивницей, в крови есть видоизмененные крупные белки, называемые криоглобулинами. При охлаждении крови и ее приливе к такой же охлажденной коже данные белки выпадают в осадок, образовывая хлопья. Следом за этим происходит дегрануляция тучных клеток, в которых содержится гистамин", - сказал собеседник агентства.
Затем происходит выброс гистамина, и возникает крапивница, уточнил Болибок
.
По словам специалиста, причины возникновения аллергии на холод неизвестны, однако чаще всего она проявляется на фоне других болезней, например, инфекций, аутоиммунных процессов и заболеваний внутренних органов.
Болибок добавил, что встречается и наследственная форма холодовой крапивницы.
"Это достаточно редкое генетическое заболевание, когда у пациента в семье есть еще близкие родственники, страдающие холодовой крапивницей", - отметил врач.