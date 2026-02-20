Задержанному журналисту Лучиди грозит депортация

МИЛАН, 20 фев - РИА Новости. Итальянского журналиста Андреа Лучиди и других членов иностранной делегации задержали в Стамбуле после встречи с юристами, им грозит депортация, сообщила турецкая организация Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро").
Согласно пресс-релизу организации, Лучиди в составе иностранной делегации посетил офис HHB в Стамбуле для получения информации об одном из видов тюрем, а сразу после выхода из офиса их задержала политическая полиция для проверки паспортов. Политическая полиция занимается вопросами, угрожающими безопасности государства.
"Полицейские заявили, что у всех членов делегации на паспорта наложены ограничения... Где сейчас находится иностранная делегация, что с ними, каково их состояние здоровья – мы не знаем. Мы не можем получить информацию о делегации, находящейся под угрозой депортации", - сообщила организация.
Согласно пресс-релизу, задержаны и потенциально могут быть депортированы, помимо Лучиди, еще пятеро – Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.
HHB призвало освободить задержанных.
Членов HHB ранее неоднократно задерживала полиция, некоторые из них осуждены, а аккаунты организации в соцсетях заблокированы в Турции.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.
МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
