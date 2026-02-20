Задержанному журналисту Лучиди грозит депортация

МИЛАН, 20 фев - РИА Новости. Итальянского журналиста Андреа Лучиди и других членов иностранной делегации задержали в Стамбуле после встречи с юристами, им грозит депортация, сообщила турецкая организация Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро").

Итальянский журналист Андреа Лучиди, работавший в Донбассе , задержан в Турции , сообщил в ночь на пятницу МИД Италии.

Согласно пресс-релизу организации, Лучиди в составе иностранной делегации посетил офис HHB в Стамбуле для получения информации об одном из видов тюрем, а сразу после выхода из офиса их задержала политическая полиция для проверки паспортов. Политическая полиция занимается вопросами, угрожающими безопасности государства.

"Полицейские заявили, что у всех членов делегации на паспорта наложены ограничения... Где сейчас находится иностранная делегация, что с ними, каково их состояние здоровья – мы не знаем. Мы не можем получить информацию о делегации, находящейся под угрозой депортации", - сообщила организация.

Согласно пресс-релизу, задержаны и потенциально могут быть депортированы, помимо Лучиди, еще пятеро – Татьяна Десятова, адвокат Алехандра Матаморос Александрова, Ник Крекельберг, Жан-Паскаль Грациани и Фернандо Гарсиа.

HHB призвало освободить задержанных.

Членов HHB ранее неоднократно задерживала полиция, некоторые из них осуждены, а аккаунты организации в соцсетях заблокированы в Турции.

Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России