Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России с 2028 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ, соответствующее решение готовит правительство РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Правительством РФ утвержден план мероприятий, предусматривающий к 2028 году внедрение цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ для онлайн-информирования граждан о задолженности по коммунальным услугам и подготовки документов для ее взыскания. До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы", - сказал Якубовский

По его словам, речь не идет о введении новых штрафов или новых оснований для взыскания. Парламентарий уточнил, что в данном случае речь идет только о цифровизации уже действующей процедуры.

"Сегодня значительная часть работы по взысканию задолженности ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки", - отметил он.

Якубовский добавил, что уведомления о задолженности будут направляться через личные кабинеты на портале "Госуслуги", а заявления в суд смогут подаваться в электронном виде без бумажного документооборота, такой эксперимент уже проводится в ряде регионов.

"При этом ключевым остается вопрос защиты прав добросовестных граждан. Необходимо обеспечить корректность начислений, гарантировать возможность оперативного оспаривания ошибок и исключить ситуацию, когда взыскание запускается без надлежащего уведомления. Цифровизация должна работать не против человека, а в интересах прозрачности и законности", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что государство, фактически, последовательно переводит сферу ЖКХ в электронный формат. По его мнению, если механизм будет выстроен корректно, это может сократить количество споров и ускорить разрешение задолженностей, сохранив баланс интересов граждан и ресурсоснабжающих организаций.