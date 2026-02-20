Рейтинг@Mail.ru
Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 20.02.2026
02:18 20.02.2026
Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме
Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме - РИА Новости, 20.02.2026
Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме
В России с 2028 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ, соответствующее... РИА Новости, 20.02.2026
жкх, россия, республика коми, ставропольский край, александр якубовский, госдума рф
ЖКХ, Россия, Республика Коми, Ставропольский край, Александр Якубовский, Госдума РФ
Долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн, рассказали в Госдуме

РИА Новости: долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Квитанция по оплате ЖКХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России с 2028 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ, соответствующее решение готовит правительство РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Правительством РФ утвержден план мероприятий, предусматривающий к 2028 году внедрение цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ для онлайн-информирования граждан о задолженности по коммунальным услугам и подготовки документов для ее взыскания. До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы", - сказал Якубовский.
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ
10 февраля, 03:32
По его словам, речь не идет о введении новых штрафов или новых оснований для взыскания. Парламентарий уточнил, что в данном случае речь идет только о цифровизации уже действующей процедуры.
"Сегодня значительная часть работы по взысканию задолженности ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки", - отметил он.
Якубовский добавил, что уведомления о задолженности будут направляться через личные кабинеты на портале "Госуслуги", а заявления в суд смогут подаваться в электронном виде без бумажного документооборота, такой эксперимент уже проводится в ряде регионов.
"При этом ключевым остается вопрос защиты прав добросовестных граждан. Необходимо обеспечить корректность начислений, гарантировать возможность оперативного оспаривания ошибок и исключить ситуацию, когда взыскание запускается без надлежащего уведомления. Цифровизация должна работать не против человека, а в интересах прозрачности и законности", - подчеркнул он.
Депутат отметил, что государство, фактически, последовательно переводит сферу ЖКХ в электронный формат. По его мнению, если механизм будет выстроен корректно, это может сократить количество споров и ускорить разрешение задолженностей, сохранив баланс интересов граждан и ресурсоснабжающих организаций.
Эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ начался в России с 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В нем участвуют 17 российских регионов: Коми, Северная Осетия - Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Задолженность по ЖКХ: как узнать долг, оплатить и избежать последствий
26 декабря 2025, 15:34
 
ЖКХРоссияРеспублика КомиСтавропольский крайАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
