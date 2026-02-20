Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции

КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Житель города Кемерово и гражданин Китайской Народной Республики арестованы Центральным районным судом областного центра за организацию незаконной миграции, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

"Местный житель совместно с гражданином Китайской Народной Республики заключены под стражу за организацию незаконной миграции на территории РФ", – говорится в сообщении.

Материалы с ходатайствами руководителя следственной группы — старшего следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ , поступили в пятницу.

"По версии органов предварительного расследования, не позднее 03.12.2025 указанные лица, действуя по предварительному сговору, пригласили для неофициальной работы иностранных граждан Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, предоставили им помещение для проживания, обеспечили работой, распределив трудовые обязанности, по результатам выполнения которых осуществляли выплату заработной платы наличными денежными средствами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые будут заключены под стражу до 5 апреля.