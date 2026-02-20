https://ria.ru/20260220/zhitel-2075662297.html
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.02.2026
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции
Житель города Кемерово и гражданин Китайской Народной Республики арестованы Центральным районным судом областного центра за организацию незаконной миграции,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T08:39:00+03:00
2026-02-20T08:39:00+03:00
2026-02-20T08:39:00+03:00
кемеровская область
кемерово
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20260217/shtraf-2074833649.html
https://ria.ru/20260116/peterburg-2068319240.html
кемеровская область
кемерово
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, кемерово, россия
Кемеровская область, Кемерово, Россия
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции
Жителя Кемерово и гражданина КНР заподозрили в организации незаконной миграции
КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости.
Житель города Кемерово и гражданин Китайской Народной Республики арестованы Центральным районным судом областного центра за организацию незаконной миграции, сообщает объединенный пресс-центр
судов Кемеровской области.
"Местный житель совместно с гражданином Китайской Народной Республики заключены под стражу за организацию незаконной миграции на территории РФ", – говорится в сообщении.
Материалы с ходатайствами руководителя следственной группы — старшего следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД по Кемеровской области
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ
, поступили в пятницу.
"По версии органов предварительного расследования, не позднее 03.12.2025 указанные лица, действуя по предварительному сговору, пригласили для неофициальной работы иностранных граждан Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, предоставили им помещение для проживания, обеспечили работой, распределив трудовые обязанности, по результатам выполнения которых осуществляли выплату заработной платы наличными денежными средствами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые будут заключены под стражу до 5 апреля.
Постановления суда пока в законную силу не вступили.