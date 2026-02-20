Рейтинг@Mail.ru
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.02.2026
08:39 20.02.2026
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции - РИА Новости, 20.02.2026
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции
Житель города Кемерово и гражданин Китайской Народной Республики арестованы Центральным районным судом областного центра за организацию незаконной миграции,... РИА Новости, 20.02.2026
кемеровская область, кемерово, россия
Кемеровская область, Кемерово, Россия
Жителя Кемерово арестовали по делу об организации незаконной миграции

Жителя Кемерово и гражданина КНР заподозрили в организации незаконной миграции

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 фев – РИА Новости. Житель города Кемерово и гражданин Китайской Народной Республики арестованы Центральным районным судом областного центра за организацию незаконной миграции, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
"Местный житель совместно с гражданином Китайской Народной Республики заключены под стражу за организацию незаконной миграции на территории РФ", – говорится в сообщении.
Материалы с ходатайствами руководителя следственной группы — старшего следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ, поступили в пятницу.
"По версии органов предварительного расследования, не позднее 03.12.2025 указанные лица, действуя по предварительному сговору, пригласили для неофициальной работы иностранных граждан Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, предоставили им помещение для проживания, обеспечили работой, распределив трудовые обязанности, по результатам выполнения которых осуществляли выплату заработной платы наличными денежными средствами", – говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые будут заключены под стражу до 5 апреля.
Постановления суда пока в законную силу не вступили.
Кемеровская областьКемеровоРоссия
 
 
