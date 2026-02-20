На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийства ее отца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Вечером 12 мая 2025 года женщина, выпив спиртное, уснула в своей комнате, а когда проснулась, обнаружила в соседней комнате тело своего отца с 27 ножевыми ранениями. Она побежала к соседям, которые вызвали и полицию, и "скорую". Против Сальниковой возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие полагало, что она поругалась с родственником и расправилась с ним.

По данным суда, в момент, когда женщина пошла спать, в квартире кроме нее никого не было, отец сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры не была заперта. Допрошенные свидетели заявили, что последние несколько лет между фигуранткой и ее отцом не было разногласий. В итоге суд пришел к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств ее вины.