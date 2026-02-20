Рейтинг@Mail.ru
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zhenschina-2075689348.html
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца - РИА Новости, 20.02.2026
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца
Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийства ее отца, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:57:00+03:00
2026-02-20T10:57:00+03:00
происшествия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260220/eks-zamministra-2075682408.html
https://ria.ru/20260208/ufa-2072995296.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца

На Урале женщину оправдали по делу об убийстве отца, найденного с 27 ранениями

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийства ее отца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Вечером 12 мая 2025 года женщина, выпив спиртное, уснула в своей комнате, а когда проснулась, обнаружила в соседней комнате тело своего отца с 27 ножевыми ранениями. Она побежала к соседям, которые вызвали и полицию, и "скорую". Против Сальниковой возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие полагало, что она поругалась с родственником и расправилась с ним.
Сотрудники СК задержали экс-чиновницу, инсценировавшую свою смерть - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Астраханской области "воскресла" осужденная экс-замминистра ЖКХ
Вчера, 10:37
По данным суда, в момент, когда женщина пошла спать, в квартире кроме нее никого не было, отец сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры не была заперта. Допрошенные свидетели заявили, что последние несколько лет между фигуранткой и ее отцом не было разногласий. В итоге суд пришел к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств ее вины.
"Тавдинский районный суд полностью оправдал Наталью Сальникову по предъявленному обвинению и признал за ней право на реабилитацию, то есть на возмещение вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием", – рассказали в пресс-службе.
Автомобили около входа в здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе, в общежитии которого мужчина ранил четверых студентов и полицейского - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Уфе возбудили дело после нападения на студентов
8 февраля, 12:05
 
ПроисшествияСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала