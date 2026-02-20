https://ria.ru/20260220/zhenschina-2075689348.html
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца - РИА Новости, 20.02.2026
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве ее отца
Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийства ее отца, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
На Урале женщину оправдали по делу об убийстве отца, найденного с 27 ранениями
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийства ее отца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Вечером 12 мая 2025 года женщина, выпив спиртное, уснула в своей комнате, а когда проснулась, обнаружила в соседней комнате тело своего отца с 27 ножевыми ранениями. Она побежала к соседям, которые вызвали и полицию, и "скорую". Против Сальниковой возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие полагало, что она поругалась с родственником и расправилась с ним.
По данным суда, в момент, когда женщина пошла спать, в квартире кроме нее никого не было, отец сидел на лавочке у подъезда, а дверь квартиры не была заперта. Допрошенные свидетели заявили, что последние несколько лет между фигуранткой и ее отцом не было разногласий. В итоге суд пришел к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств ее вины.
"Тавдинский районный суд полностью оправдал Наталью Сальникову по предъявленному обвинению и признал за ней право на реабилитацию, то есть на возмещение вреда, причиненного в связи с уголовным преследованием", – рассказали в пресс-службе.