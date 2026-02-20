Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на совещании постоянных членов Совбеза в закрытом режиме доложили о результатах переговоров в Женеве.