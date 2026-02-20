Рейтинг@Mail.ru
17:44 20.02.2026 (обновлено: 19:14 20.02.2026)
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. 20 февраля 2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах по украинскому урегулированию Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на совещании постоянных членов Совбеза в закрытом режиме доложили о результатах переговоров в Женеве.
В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании также присутствовали Мединский и Костюков, участвовавшие в трехсторонних переговорах в Женеве.
Глава государства попросил членов российской делегации рассказать, до чего удалось договориться, и передал слово Мединскому, который начал свой доклад. Далее совещание прошло в закрытом режиме.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Источник РИА Новости в переговорной группе сообщил, что в ходе переговоров не было подписано никаких документов. Кроме того, он отметил организацию переговоров принимающей стороной, указав, что Швейцария безупречно организовала визит и работу российской делегации в Женеве.
Делегация России на переговорах в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского
Вчера, 02:05
 
