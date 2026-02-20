https://ria.ru/20260220/zemletryasenie-2075650444.html
Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7
Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 20.02.2026
Вблизи Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в пятницу у побережья северных Курил в Тихом океане, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 20.02.2026
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Вблизи северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7