Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и США требуют вывода ВСУ из Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.
"Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
