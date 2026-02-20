Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и США требуют вывода ВСУ из Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.

"Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.

Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.