Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 20.02.2026 (обновлено: 22:03 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075889676.html
Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу
Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу
Россия и США требуют вывода ВСУ из Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству AFP. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:02:00+03:00
2026-02-20T22:03:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир мединский
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260220/zelenskij-2075889536.html
https://ria.ru/20260220/zelenskij-2075868875.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир мединский, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал о жестком требовании США по Донбассу

Зеленский сообщил о требовании США к Украине покинуть Донбасс

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия и США требуют вывода ВСУ из Донбасса, заявил Владимир Зеленский в интервью агентству AFP.
"Американцы и русские говорят: если вы хотите, чтобы конфликт закончился завтра, уходите из Донбасса", — сказал он.
Как ранее отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink
Вчера, 22:01

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
Вчера, 19:32
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала