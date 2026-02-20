Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Резкие публичные высказывания Владимира Зеленского не являются импровизацией, а представляют собой заранее выстроенную и согласованную стратегию, поэтому на позицию Запада они вряд ли повлияют, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.