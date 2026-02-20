Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией

БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Резкие публичные высказывания Владимира Зеленского не являются импровизацией, а представляют собой заранее выстроенную и согласованную стратегию, поэтому на позицию Запада они вряд ли повлияют, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.
"Владимир Зеленский по сути - актер, который играет роль всей своей жизни, но вовсе не тот, кто диктует сценарий. Поэтому можно исходить из того, что соответствующие структуры дали ему "зеленый свет" на подобные высказывания", - сказал эксперт.
Собеседник агентства добавил, что эти заявления следует рассматривать в контексте стремления Зеленского сохранить власть внутри украинских структур.
"Эту риторику уже можно расценивать как своего рода предвыборную кампанию", - выразил уверенность собеседник агентства.
Он полагает, что коммуникация Зеленского с украинской общественностью, а также с западными "партнерами" не является результатом его собственной импровизации или "креативности", а согласована вплоть до мельчайших деталей. В этой связи, по мнению собеседника агентства, можно предположить, что западная поддержка Украины из-за заявлений Зеленского не пострадает.
Ранее издание Sun писало, что Зеленский выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве. Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы к уступкам несправедливыми.
Еще раньше Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьера Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в Евросоюз.