Рейтинг@Mail.ru
Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075839392.html
Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией
Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией - РИА Новости, 20.02.2026
Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией
Резкие публичные высказывания Владимира Зеленского не являются импровизацией, а представляют собой заранее выстроенную и согласованную стратегию, поэтому на... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:01:00+03:00
2026-02-20T18:01:00+03:00
в мире
украина
сша
женева (город)
владимир зеленский
дональд трамп
sun
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075496544.html
https://ria.ru/20260220/kompromissy-2075775246.html
украина
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, женева (город), владимир зеленский, дональд трамп, sun, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Женева (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Sun, Мирный план США по Украине
Немецкий эксперт назвал резкие заявления Зеленского стратегией

Немецкий эксперт Колунджич: заявления Зеленского не являются импровизацией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 20 фев - РИА Новости. Резкие публичные высказывания Владимира Зеленского не являются импровизацией, а представляют собой заранее выстроенную и согласованную стратегию, поэтому на позицию Запада они вряд ли повлияют, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил немецкий стратегический консультант и медиаэксперт Мирко Колунджич.
"Владимир Зеленский по сути - актер, который играет роль всей своей жизни, но вовсе не тот, кто диктует сценарий. Поэтому можно исходить из того, что соответствующие структуры дали ему "зеленый свет" на подобные высказывания", - сказал эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
19 февраля, 14:58
Собеседник агентства добавил, что эти заявления следует рассматривать в контексте стремления Зеленского сохранить власть внутри украинских структур.
"Эту риторику уже можно расценивать как своего рода предвыборную кампанию", - выразил уверенность собеседник агентства.
Он полагает, что коммуникация Зеленского с украинской общественностью, а также с западными "партнерами" не является результатом его собственной импровизации или "креативности", а согласована вплоть до мельчайших деталей. В этой связи, по мнению собеседника агентства, можно предположить, что западная поддержка Украины из-за заявлений Зеленского не пострадает.
Ранее издание Sun писало, что Зеленский выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа в разгар переговоров в Женеве. Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы к уступкам несправедливыми.
Еще раньше Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьера Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в Евросоюз.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Вчера, 14:51
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)Владимир ЗеленскийДональд ТрампSunМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала