Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 20.02.2026 (обновлено: 17:53 20.02.2026)
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале
Владимир Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет в феврале. РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале

Зеленский: следующий раунд переговоров России, США и Украины пройдет в феврале

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров РФ, США и Украины пройдет в феврале.
«
"Рассчитываем, что в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров, и что этот раунд может быть действительно результативным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к обмену пленными
Вчера, 17:47
 
