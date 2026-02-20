Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости - РИА Новости, 20.02.2026
17:12 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075818642.html
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости
Хамство Владимира Зеленского - это проявление слабости и политического дилетантизма, ему не знакомы выдержка, стратегия, расчет и мудрость, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:12:00+03:00
2026-02-20T17:12:00+03:00
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости

Слуцкий: Зеленскому не знакомы выдержка, стратегия, расчет и мудрость

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского - это проявление слабости и политического дилетантизма, ему не знакомы выдержка, стратегия, расчет и мудрость, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"Хамство Зеленского - проявление слабости и политического дилетантизма. Выдержка, стратегия, расчет и мудрость - все это ему не знакомо. Стул под Зеленским давно шатается, нелегитимность рождает агонию узурпатора", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что с такими манерами "укрофюрера" уже осадили в Овальном кабинете Белого дома в прошлом году.
«
"Но ума он так и не набрался, теперь как шакал старается "тявкать" на лидеров суверенных держав с переходом на личности. Но собака лает, караван идет", - добавил глава думского комитета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
19 февраля, 14:58
 
