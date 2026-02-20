https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075818642.html
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости - РИА Новости, 20.02.2026
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости
Хамство Владимира Зеленского - это проявление слабости и политического дилетантизма, ему не знакомы выдержка, стратегия, расчет и мудрость, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
Слуцкий назвал хамство Зеленского проявлением слабости
Слуцкий: Зеленскому не знакомы выдержка, стратегия, расчет и мудрость