Рейтинг@Mail.ru
Зеленский тянет украинцев за собой в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075791700.html
Зеленский тянет украинцев за собой в пропасть, заявили в Госдуме
Зеленский тянет украинцев за собой в пропасть, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский тянет украинцев за собой в пропасть, заявили в Госдуме
Мания величия Владимира Зеленского, помноженная на различные зависимости, дает неадекватное восприятие реальности, и главная беда в том, что, продолжая... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:34:00+03:00
2026-02-20T15:34:00+03:00
в мире
украина
россия
амир хамитов
владимир зеленский
владимир путин
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260220/kompromissy-2075775246.html
https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075768462.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, амир хамитов, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Амир Хамитов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ, Евросоюз
Зеленский тянет украинцев за собой в пропасть, заявили в Госдуме

Хамитов: мания величия Зеленского дает ему неадекватное восприятие реальности

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мания величия Владимира Зеленского, помноженная на различные зависимости, дает неадекватное восприятие реальности, и главная беда в том, что, продолжая удерживать власть несмотря на окончание своих полномочий, такой персонаж тянет за собой в пропасть все население Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Мания величия, помноженная на различные зависимости, дает довольно неадекватное восприятие реальности – это если очень мягко выражаться. Главная беда здесь в том, что, продолжая удерживать власть несмотря на окончание своих полномочий, такой персонаж не только нарушает юридические нормы, но и тянет за собой в пропасть все население своей страны", - сказал Хамитов.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Вчера, 14:51
Он отметил, что эта "токсичная клоунада" ничем хорошим закончиться не может, и это, по словам депутата, начинают понимать даже те, кто все эти годы его поддерживал – хоть на словах, хоть материально.
Хамитов считает, что поведение "этого персонажа" лишний раз подтверждает, что любое негативное явление, если его вовремя не остановить, будет только усугубляться, о чем хорошо знают, например, врачи: если своевременно не начать лечение, то дело может закончиться плохо и для самого пациента, и – в зависимости от диагноза – для его окружения.
Он подчеркнул, что мир и наблюдает этот процесс на примере "просроченного клоуна", и если сначала, только заступив на пост, он "отделывался глуповатыми, но в целом ничего не значащими пафосными фразами", то потом превратился во всемирную "попрошайку".
"С течением времени его попрошайническое нытье переросло в категоричные требования и истерики, а теперь мы уже видим, как он походя раздает оценки и дает указания мировым лидерам. При этом подразумевается, что все они должны к нему прислушиваться, как к некоему мировому авторитету. Теперь он требует "конкретную дату" вступления в ЕС, каких-то гарантий "безопасности" - видимо, себе и своим подельникам - и личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Осталось, по классике, добавить: "хочу быть владычицей морскою", - подытожил Хамитов.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
Вчера, 14:28
 
В миреУкраинаРоссияАмир ХамитовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала