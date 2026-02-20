МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мания величия Владимира Зеленского, помноженная на различные зависимости, дает неадекватное восприятие реальности, и главная беда в том, что, продолжая удерживать власть несмотря на окончание своих полномочий, такой персонаж тянет за собой в пропасть все население Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

"Мания величия, помноженная на различные зависимости, дает довольно неадекватное восприятие реальности – это если очень мягко выражаться. Главная беда здесь в том, что, продолжая удерживать власть несмотря на окончание своих полномочий, такой персонаж не только нарушает юридические нормы, но и тянет за собой в пропасть все население своей страны", - сказал Хамитов

Он отметил, что эта "токсичная клоунада" ничем хорошим закончиться не может, и это, по словам депутата, начинают понимать даже те, кто все эти годы его поддерживал – хоть на словах, хоть материально.

Хамитов считает, что поведение "этого персонажа" лишний раз подтверждает, что любое негативное явление, если его вовремя не остановить, будет только усугубляться, о чем хорошо знают, например, врачи: если своевременно не начать лечение, то дело может закончиться плохо и для самого пациента, и – в зависимости от диагноза – для его окружения.

Он подчеркнул, что мир и наблюдает этот процесс на примере "просроченного клоуна", и если сначала, только заступив на пост, он "отделывался глуповатыми, но в целом ничего не значащими пафосными фразами", то потом превратился во всемирную "попрошайку".