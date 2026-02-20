Зеленский тянет украинцев за собой в пропасть, заявили в Госдуме

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мания величия Владимира Зеленского, помноженная на различные зависимости, дает неадекватное восприятие реальности, и главная беда в том, что, продолжая удерживать власть несмотря на окончание своих полномочий, такой персонаж тянет за собой в пропасть все население Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
"Мания величия, помноженная на различные зависимости, дает довольно неадекватное восприятие реальности – это если очень мягко выражаться. Главная беда здесь в том, что, продолжая удерживать власть несмотря на окончание своих полномочий, такой персонаж не только нарушает юридические нормы, но и тянет за собой в пропасть все население своей страны", - сказал Хамитов.
Он отметил, что эта "токсичная клоунада" ничем хорошим закончиться не может, и это, по словам депутата, начинают понимать даже те, кто все эти годы его поддерживал – хоть на словах, хоть материально.
Хамитов считает, что поведение "этого персонажа" лишний раз подтверждает, что любое негативное явление, если его вовремя не остановить, будет только усугубляться, о чем хорошо знают, например, врачи: если своевременно не начать лечение, то дело может закончиться плохо и для самого пациента, и – в зависимости от диагноза – для его окружения.
Он подчеркнул, что мир и наблюдает этот процесс на примере "просроченного клоуна", и если сначала, только заступив на пост, он "отделывался глуповатыми, но в целом ничего не значащими пафосными фразами", то потом превратился во всемирную "попрошайку".
"С течением времени его попрошайническое нытье переросло в категоричные требования и истерики, а теперь мы уже видим, как он походя раздает оценки и дает указания мировым лидерам. При этом подразумевается, что все они должны к нему прислушиваться, как к некоему мировому авторитету. Теперь он требует "конкретную дату" вступления в ЕС, каких-то гарантий "безопасности" - видимо, себе и своим подельникам - и личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Осталось, по классике, добавить: "хочу быть владычицей морскою", - подытожил Хамитов.