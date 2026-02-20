Рейтинг@Mail.ru
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО - РИА Новости, 20.02.2026
14:39 20.02.2026
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
Владимир Зеленский просит у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские военные разработки, в том числе технологии морских дронов. РИА Новости, 20.02.2026
© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский просит у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские военные разработки, в том числе технологии морских дронов.
"Япония – одна из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО), способных противостоять баллистическим угрозам… Мы хотим сотрудничать, иметь собственное производство или обмениваться знаниями. Мы готовы открыть наши технологии – например, морские дроны… Есть и другие вещи, которые могут быть полезны Японии: кибербезопасность, дроны-перехватчики… опыт современной войны", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
"Побили все рекорды". Европа призналась, почему не хочет мира на Украине
Вчера, 08:00
Он также заявил о желании встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити на любых международных площадках, включая встречу на Украине или в Японии.
Ранее Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
На Украине заявили, что хотят создать тайную передачу данных с НАТО
19 февраля, 15:54
 
