https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075771312.html
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
Владимир Зеленский просит у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские военные разработки, в том числе технологии морских дронов. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:39:00+03:00
2026-02-20T14:39:00+03:00
2026-02-20T14:39:00+03:00
в мире
япония
украина
россия
владимир зеленский
санаэ такаити
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fd1e8ba7976af7fce8a54ff83646057.jpg
https://ria.ru/20260220/evropa-2075565294.html
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075511561.html
япония
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0f/2074519135_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fa72f17c334991ecde27bca6793e4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, украина, россия, владимир зеленский, санаэ такаити, сергей лавров, нато
В мире, Япония, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Санаэ Такаити, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский попросил у Японии помощи с ПВО
Зеленский просит у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские военные технологии
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский просит у Японии помощи с ПВО в обмен на украинские военные разработки, в том числе технологии морских дронов.
"Япония – одна из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО), способных противостоять баллистическим угрозам… Мы хотим сотрудничать, иметь собственное производство или обмениваться знаниями. Мы готовы открыть наши технологии – например, морские дроны… Есть и другие вещи, которые могут быть полезны Японии
: кибербезопасность, дроны-перехватчики… опыт современной войны", - написал Зеленский
в своем Telegram-канале
.
Он также заявил о желании встретиться с премьер-министром Санаэ Такаити
на любых международных площадках, включая встречу на Украине
или в Японии.
Ранее Зеленский пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой
транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО
.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.