В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
14:28 20.02.2026 (обновлено: 14:30 20.02.2026)
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2026
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"В отчете Конгресса указано, что бизнес-партнер Зеленского причастен к коррупции в "Энергоатоме". Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка", — написал он.
Украинский депутат также считает, что Зеленский намеренно затягивает переговорный процесс до осенних выборов в конгресс США, надеясь, что республиканцы потерпят на них поражение.
В пятницу аудиторы Пентагона, Госдепа и USAID в докладе конгрессу США рассказали о выявленной на Украине коррупции и присвоении средств соратниками Зеленского.
Авторы документа рассказали о случаях завышения цен на военную технику, а также об откатах в "Энергоатоме", к которым причастны "сторонники" Зеленского
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.
