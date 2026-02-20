https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075768462.html
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США - РИА Новости, 20.02.2026
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
Владимир Зеленский должен уйти в отставку, потребовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2026
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
