"Все были в шоке": на Западе рассказали, что задумал Зеленский - РИА Новости, 20.02.2026
05:53 20.02.2026 (обновлено: 06:22 20.02.2026)
"Все были в шоке": на Западе рассказали, что задумал Зеленский
"Все были в шоке": на Западе рассказали, что задумал Зеленский

Журналист WSJ Панчевский: Зеленский приказал разработать план войны на три года

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года, об этом заявил в подкасте на Spotify журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве.
По его словам, глава киевского режима аргументировал это тем, что больше не верит в переговоры с Россией.
"Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча (Зеленского. — Прим. ред.) с ближайшими советниками в прошлый четверг (12 февраля. — Прим. ред.) <…> Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке", — сказал Панчевский.
Как сообщили источники, перед этим в Киеве якобы готовили референдум по возможному мирному соглашению с Россией, а также президентские выборы. По словам Панчевского, причины такой резкой смены позиции главы киевского режима неизвестны, однако это может быть связано с гарантиями безопасности, предложенными президентом США Дональдом Трампом. Зеленский, как считает журналист, мог счесть их недостаточными.
Ранее издание The Sun сообщило, что Зеленский обрушился с критикой на американского лидера в разгар переговоров в Женеве. Он раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию, описав его как несправедливый, и предупредил, что Украина "никогда не простит США".
Накануне прошедшего в среду раунда переговоров Зеленский выразил опасение, что Трамп уже принял решение не в пользу Киева, а также назвал его призывы пойти на уступки нечестными.
Конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало звать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Как ранее писала немецкая газета Tagesspiel, конференция стала провальной для Зеленского. В статье отмечалось, что поскольку американцы отвергают членство Украины в НАТО, глава киевского режима сейчас стремится к скорейшему вступлению в Европейский союз, государства-члены которого также могут рассчитывать на взаимную помощь.

Кроме того, вместо конкретных обязательств по поставкам вооружений, депутат бундестага Родерих Кизеветтер утверждает, что слышал лишь высокомерие и анализ без последовательных указаний по действиям.
