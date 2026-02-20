Он подчеркнул, что это весьма существенно. "Это значит, что отдельный государственный деятель ЕС, отдельный политик внутри ЕС полностью беззащитен, потому что нет никакого единства, никакой солидарности против агитации, которую Украина ведёт внутри ЕС. И это ключевой момент для понимания", - добавил собеседник агентства.

Таким образом, по его словам, Украина имеет полную свободу действий, получает европейское финансирование и при этом диктует, кто будет под санкциями, кто подвергнется атаке следующим и кого ещё втянут в какие-то проблемы. Тогда как внутри Евросоюза в это же время формируются линии политического противостояния.