Эксперт рассказал о рисках для ЕС из-за требований Зеленского

ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Требования Владимира Зеленского ускоренно принять Украину в Европейский союз безответственны и несут риск "импорта войны", сказал в комментарии РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга.

Так эксперт прокомментировал требование Владимира Зеленского назвать конкретные сроки вступления страны в ЕС

"Ответственный политик не должен "импортировать" войну в свой союз, если не хочет его разрушения. Вступление Украины в условиях неоконченного конфликта автоматически втянет в него весь Евросоюз. Это означает перенос последствий войны на 450 миллионов европейцев, появление юридических обязательств финансировать конфликт и постоянное присутствие украинской повестки во всех международных структурах и в отношениях с Россией . Это - настоящая катастрофа", - сказал Варга.

Он подчеркнул, что обсуждение конкретных сроков интеграции, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, носит прежде всего политический характер и может усилить раскол внутри ЕС, поскольку часть стран опасается прямого вовлечения объединения в военное противостояние.

Ранее Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС.