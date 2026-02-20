https://ria.ru/20260220/zelenskiy-2075644245.html
Эксперт рассказал о рисках для ЕС из-за требований Зеленского
Эксперт рассказал о рисках для ЕС из-за требований Зеленского - РИА Новости, 20.02.2026
Эксперт рассказал о рисках для ЕС из-за требований Зеленского
Требования Владимира Зеленского ускоренно принять Украину в Европейский союз безответственны и несут риск "импорта войны", сказал в комментарии РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:44:00+03:00
2026-02-20T02:44:00+03:00
2026-02-20T02:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сербия
владимир зеленский
александр вучич
кароль навроцкий
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_0:236:3071:1963_1920x0_80_0_0_f0a1413ecfffeea53e26945240e31e8c.jpg
https://ria.ru/20260218/vengrija-2075100879.html
https://ria.ru/20260218/es-2075189517.html
украина
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386937_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b8609393bc6544d831ac1f58b1ae169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сербия, владимир зеленский, александр вучич, кароль навроцкий, евросоюз, обсе
В мире, Украина, Россия, Сербия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, Кароль Навроцкий, Евросоюз, ОБСЕ
Эксперт рассказал о рисках для ЕС из-за требований Зеленского
Варга: Зеленский рискует импортом войны в ЕС требованиями о вступлении
ВЕНА, 20 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Требования Владимира Зеленского ускоренно принять Украину в Европейский союз безответственны и несут риск "импорта войны", сказал в комментарии РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор по международным отношениям Дьёрдь Варга.
Так эксперт прокомментировал требование Владимира Зеленского
назвать конкретные сроки вступления страны в ЕС
.
"Ответственный политик не должен "импортировать" войну в свой союз, если не хочет его разрушения. Вступление Украины
в условиях неоконченного конфликта автоматически втянет в него весь Евросоюз. Это означает перенос последствий войны на 450 миллионов европейцев, появление юридических обязательств финансировать конфликт и постоянное присутствие украинской повестки во всех международных структурах и в отношениях с Россией
. Это - настоящая катастрофа", - сказал Варга.
Он подчеркнул, что обсуждение конкретных сроков интеграции, на которых настаивает президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, носит прежде всего политический характер и может усилить раскол внутри ЕС, поскольку часть стран опасается прямого вовлечения объединения в военное противостояние.
Ранее Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС.
Зеленский ранее требовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич
предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий
назвал "труднодостижимым" желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.