Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем - РИА Новости, 20.02.2026
08:00 20.02.2026 (обновлено: 08:04 20.02.2026)
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем - РИА Новости, 20.02.2026
Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем
Такое случается нечасто, но в жизни каждого ничтожества есть миг абсолютного торжества — когда его оппоненту просто нечего сказать. РИА Новости, 20.02.2026
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
россия, сша, черное море, дмитрий медведев, фбр, сергей шефир, фонд карнеги, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), мирный план сша по украине, аналитика
Россия, США, Черное море, Дмитрий Медведев, ФБР, Сергей Шефир, Фонд Карнеги, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Мирный план США по Украине, Аналитика

Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Такое случается нечасто, но в жизни каждого ничтожества есть миг абсолютного торжества — когда его оппоненту просто нечего сказать.
Это происходит тогда, когда оппонент окончательно приходит к выводу, что на другом конце провода — даже не противник, не враг, не сторона для самых ожесточенных столкновений или переговоров, а просто дурно пахнущий кусок биологической субстанции. Какой прок отвечать разлагающемуся клопу? Совершенно никакого.
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
Сейчас по какой-то причине оживленно обсуждаются и дословно цитируются недавние словесные интервенции Зеленского, где он то яростно критикует Трампа, то оскорбляет Орбана, то с употреблением нецензурной лексики высказывается по поводу российского президента, российских переговорщиков и россиян в целом.
Цитировать подзаборный лексикон потомка копателей Черного моря — велика честь, но будет любопытно проанализировать, что же такого произошло с новописной иконой европейцев и надеждой "свидетелей польской клубники".
Характерно, что необратимая картина личностно-психологического распада не ускользнула от взора даже суперлояльных к Зеленскому западных наблюдателей, у которых по этому поводу сформировалось несколько теорий.
"Одиночество и информационный вакуум".
Есть мнение, что у Зеленского поехала крыша, когда на фоне коррупционного скандала он был вынужден отправить в отставку ближайшего друга, советника и главу своей администрации Ермака, который имел на него сильнейшее влияние и, по сути, формировал его взгляд на окружающий мир. По мнению Фонда Карнеги*, уход Ермака "оставил Зеленского одного наверху" и теперь "никто и никогда не будет обладать таким доверием". Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что "Зеленский потерял ключевой механизм влияния и коммуникации с внешним миром". То есть число каналов, через которые Зеленский управлял системой и получал обратную связь, неумолимо стремится к нулю.
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
Вчера, 08:00
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
Вчера, 08:00
Интересно, что еще задолго до отставки Ермака журнал Foreign Policy написал, что "ближний круг Зеленского существует в вакууме, они живут в пузыре", а сейчас Зеленский и вовсе подобен шизофренику, наглухо запертому в пробковой комнате.
"Паранойя".
Деградация, ослабление и разрушение выстроенной вертикали власти — в силу все той же отставки Ермака — неизбежно усилили у Зеленского маниакальный страх дворцового переворота. Есть популярная версия, что Зеленский отправил "в лондонскую ссылку" Залужного, поскольку видел в нем серьезного политического конкурента. Эта паранойя получила новый импульс после недавнего интервью генерала-посла, где тот прямо обвинил Зеленского в провале "победоносного контрнаступа" 2023 года. Понятно, что если бы Залужному позволили довести все до конца, то тогда "был бы ух", но главный посыл понятен.
Сейчас появился новый объект ревности: ранее глава ГУР Минобороны Украины, а ныне глава офиса президента Буданов**. По некоторым данным, Зеленский чрезвычайно ревниво отнесся к самостоятельной позиции Буданова** на переговорах с Россией и США в Абу-Даби, где он вроде как поддержал мирное урегулирование, в связи с чем в украинской делегации произошел серьезный раскол. На этом фоне другими красками заиграли ранние публикации о президентских амбициях Буданова** и о том, что назначение его главой офиса вместо Ермака — по сути, тренировка и концентрация нужных рычагов власти. Поэтому не будет сюрпризом, если Зеленский вдруг назначит его послом в Гренландию.
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
Германский канцлер хочет русской капитуляции
14 февраля, 08:00
"Давление".
Давление на Зеленского нарастает со всех сторон. По данным The New York Times, "Зеленский должен быть очень осторожен, потому что украинский политикум ожил". Иными словами, многочисленные политические гиены и шакалы почуяли, что Зеленский теряет нюх и хватку, и начали на глазах дерзить и даже угрожать — от мэров крупных городов (Кличко, Филатов) до "контры" в рядах собственной партии "Слуга народа". Многие просто торопятся вовремя предать и переметнуться: как сказал один из ранее верных депутатов Рады, "неизвестно, сколько простоит это правительство".
Давление идет и от остатков общественности: по последним данным, после зашкаливающих рейтингов 2022 года теперь не более 25% опрошенных видят возможным переизбрание Зеленского.
Очевидно давление со стороны администрации Трампа, которая стремится завершить конфликт как можно скорее. Бегство в США под крылышко ФБР главного "кошелька" Зеленского Сергея Шефира и арест агентами НАБУ бывшего главы Минэнерго Галущенко — звоночки с нарастающей громкостью, которые невозможно не услышать.
Но главное, скорее всего, в другом.
Профессиональный комик Зеленский, волею случая оказавшийся во главе целого государства, всегда был окружен людьми, которые думали и решали за него.
Сейчас этот мирок на глазах тает и съеживается до размеров светового пятна в подвальном кафе, где одиноко стоит дешевый микрофон. Дурно шутить и сквернословить — это единственное, что Зеленский может делать хорошо. И в ситуации, когда мир вокруг рушится, он инстинктивно цепляется за то немногое, что ему привычно, близко и знакомо.
Когда Дмитрий Медведев называет Зеленского "дешевым клоуном" — это не оскорбление. Это констатация факта и напоминание о том, чем всегда в истории заканчивали шуты, которые забывали свое место.
* Организация, признанная нежелательной в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
 
РоссияСШАЧерное мореДмитрий МедведевФБРСергей ШефирФонд КарнегиНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Мирный план США по УкраинеАналитика
 
 
