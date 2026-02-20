Парировать невозможно: Зеленский потешается, что Россия не ответит ничем

Такое случается нечасто, но в жизни каждого ничтожества есть миг абсолютного торжества — когда его оппоненту просто нечего сказать.

Это происходит тогда, когда оппонент окончательно приходит к выводу, что на другом конце провода — даже не противник, не враг, не сторона для самых ожесточенных столкновений или переговоров, а просто дурно пахнущий кусок биологической субстанции. Какой прок отвечать разлагающемуся клопу? Совершенно никакого.

Сейчас по какой-то причине оживленно обсуждаются и дословно цитируются недавние словесные интервенции Зеленского, где он то яростно критикует Трампа, то оскорбляет Орбана, то с употреблением нецензурной лексики высказывается по поводу российского президента, российских переговорщиков и россиян в целом.

Цитировать подзаборный лексикон потомка копателей Черного моря — велика честь, но будет любопытно проанализировать, что же такого произошло с новописной иконой европейцев и надеждой "свидетелей польской клубники".

Характерно, что необратимая картина личностно-психологического распада не ускользнула от взора даже суперлояльных к Зеленскому западных наблюдателей, у которых по этому поводу сформировалось несколько теорий.

"Одиночество и информационный вакуум".

Есть мнение, что у Зеленского поехала крыша, когда на фоне коррупционного скандала он был вынужден отправить в отставку ближайшего друга, советника и главу своей администрации Ермака, который имел на него сильнейшее влияние и, по сути, формировал его взгляд на окружающий мир. По мнению Фонда Карнеги *, уход Ермака "оставил Зеленского одного наверху" и теперь "никто и никогда не будет обладать таким доверием". Издание Bloomberg, в свою очередь, отмечает, что "Зеленский потерял ключевой механизм влияния и коммуникации с внешним миром". То есть число каналов, через которые Зеленский управлял системой и получал обратную связь, неумолимо стремится к нулю.

Интересно, что еще задолго до отставки Ермака журнал Foreign Policy написал, что "ближний круг Зеленского существует в вакууме, они живут в пузыре", а сейчас Зеленский и вовсе подобен шизофренику, наглухо запертому в пробковой комнате.

"Паранойя".

Деградация, ослабление и разрушение выстроенной вертикали власти — в силу все той же отставки Ермака — неизбежно усилили у Зеленского маниакальный страх дворцового переворота. Есть популярная версия, что Зеленский отправил "в лондонскую ссылку" Залужного, поскольку видел в нем серьезного политического конкурента. Эта паранойя получила новый импульс после недавнего интервью генерала-посла, где тот прямо обвинил Зеленского в провале "победоносного контрнаступа" 2023 года. Понятно, что если бы Залужному позволили довести все до конца, то тогда "был бы ух", но главный посыл понятен.

США в Сейчас появился новый объект ревности: ранее глава ГУР Минобороны Украины , а ныне глава офиса президента Буданов**. По некоторым данным, Зеленский чрезвычайно ревниво отнесся к самостоятельной позиции Буданова** на переговорах с Россией Абу-Даби , где он вроде как поддержал мирное урегулирование, в связи с чем в украинской делегации произошел серьезный раскол. На этом фоне другими красками заиграли ранние публикации о президентских амбициях Буданова** и о том, что назначение его главой офиса вместо Ермака — по сути, тренировка и концентрация нужных рычагов власти. Поэтому не будет сюрпризом, если Зеленский вдруг назначит его послом в Гренландию

"Давление".

Давление на Зеленского нарастает со всех сторон. По данным The New York Times, "Зеленский должен быть очень осторожен, потому что украинский политикум ожил". Иными словами, многочисленные политические гиены и шакалы почуяли, что Зеленский теряет нюх и хватку, и начали на глазах дерзить и даже угрожать — от мэров крупных городов (Кличко, Филатов) до "контры" в рядах собственной партии "Слуга народа". Многие просто торопятся вовремя предать и переметнуться: как сказал один из ранее верных депутатов Рады, "неизвестно, сколько простоит это правительство".

Давление идет и от остатков общественности: по последним данным, после зашкаливающих рейтингов 2022 года теперь не более 25% опрошенных видят возможным переизбрание Зеленского.

Очевидно давление со стороны администрации Трампа, которая стремится завершить конфликт как можно скорее. Бегство в США под крылышко ФБР главного "кошелька" Зеленского Сергея Шефира и арест агентами НАБУ бывшего главы Минэнерго Галущенко — звоночки с нарастающей громкостью, которые невозможно не услышать.

Но главное, скорее всего, в другом.

Профессиональный комик Зеленский, волею случая оказавшийся во главе целого государства, всегда был окружен людьми, которые думали и решали за него.

Сейчас этот мирок на глазах тает и съеживается до размеров светового пятна в подвальном кафе, где одиноко стоит дешевый микрофон. Дурно шутить и сквернословить — это единственное, что Зеленский может делать хорошо. И в ситуации, когда мир вокруг рушится, он инстинктивно цепляется за то немногое, что ему привычно, близко и знакомо.

Когда Дмитрий Медведев называет Зеленского "дешевым клоуном" — это не оскорбление. Это констатация факта и напоминание о том, чем всегда в истории заканчивали шуты, которые забывали свое место.

* Организация, признанная нежелательной в России.