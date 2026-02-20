ЛИМА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский одержим вступлением в Евросоюз, но он не может в данном случае что-либо решать, он нелегитимен, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен Густаво Эспиноса
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
"Он (Зеленский - ред.) не может говорить о том, чего хочет Украина, и не может подписывать никаких обязательств. Совершенно очевидно, что он одержим идеей вступления в ЕС и даже НАТО, но он не может в этом плане ничего решать, потому что ему не хватает легитимности. Он даже не может подписать мирное соглашение. Единственное, что ему стоит сделать, это уйти в отставку", - сказал Эспиноса.
