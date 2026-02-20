Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не может ничего решать, заявил эксперт - РИА Новости, 20.02.2026
23:55 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zelenskij-2075902766.html
Зеленский не может ничего решать, заявил эксперт
Владимир Зеленский одержим вступлением в Евросоюз, но он не может в данном случае что-либо решать, он нелегитимен, сообщил РИА Новости бывший перуанский... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
украина
владимир зеленский
кайя каллас
евросоюз
нато
мирный план сша по украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ЛИМА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский одержим вступлением в Евросоюз, но он не может в данном случае что-либо решать, он нелегитимен, сообщил РИА Новости бывший перуанский конгрессмен Густаво Эспиноса
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году и заявил, что Европейский союз должен установить "конкретную дату" вступления Украины в ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
"Он (Зеленский - ред.) не может говорить о том, чего хочет Украина, и не может подписывать никаких обязательств. Совершенно очевидно, что он одержим идеей вступления в ЕС и даже НАТО, но он не может в этом плане ничего решать, потому что ему не хватает легитимности. Он даже не может подписать мирное соглашение. Единственное, что ему стоит сделать, это уйти в отставку", - сказал Эспиноса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Орбан заявил о дерзком поведении Зеленского на саммите ЕС
20 марта 2025, 22:44
 
