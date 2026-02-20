Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink - РИА Новости, 20.02.2026
22:01 20.02.2026
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink
Владимир Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с проблемами в работе терминалов спутниковой связи Starlink. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:01:00+03:00
2026-02-20T22:01:00+03:00
в мире, украина, владимир зеленский, михаил федоров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink

Зеленский признал, что ВСУ столкнулись с проблемами в работе терминалов Starlink

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с проблемами в работе терминалов спутниковой связи Starlink.
"Есть проблемы, есть вызовы. Я попросил министра обороны (Украины Михаила Федорова - ред.) сделать все, что в его силах", - заявил Зеленский в интервью агентству Франс Пресс.
Министр обороны Украины Федоров ранее призвал украинских военных верифицировать все терминалы Starlink, чтобы они могли работать после блокировки.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Киев нашел альтернативу на случай отключения от Starlink, заявил Умеров
23 февраля 2025, 21:32
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы Украины
 
 
