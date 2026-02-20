https://ria.ru/20260220/zelenskij-2075868875.html
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах - РИА Новости, 20.02.2026
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
Владимир Зеленский утверждает, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины якобы достигнут прогресс по мониторингу возможного прекращения огня, но не РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:32:00+03:00
в мире
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
владимир мединский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по мониторингу прекращения огня