Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
19:32 20.02.2026
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах
Владимир Зеленский утверждает, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины якобы достигнут прогресс по мониторингу возможного прекращения огня, но не РИА Новости, 20.02.2026
в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, владимир мединский, дмитрий песков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Зеленский заявил о прогрессе на переговорах

Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по мониторингу прекращения огня

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины якобы достигнут прогресс по мониторингу возможного прекращения огня, но не по территориям.
"На "военном направлении", на военной (переговорной - ред.) подгруппе, считаю, что есть конструктив… Чувствительные вопросы касательно востока Украины, вопрос Донбасса, вопрос территорий - тут пока что конструктива не найдено", - заявил Зеленский в ходе общения с представителями украинских СМИ.
По его словам, прогресс достигнут по вопросу мониторинга возможного прекращения огня.
Фрагмент заявления опубликовал в своем Telegram-канале украинский телеканал "Новости.Live".
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
