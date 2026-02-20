Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что ожидает обмен военнопленными в ближайшее время
18:01 20.02.2026 (обновлено: 18:16 20.02.2026)
Зеленский заявил, что ожидает обмен военнопленными в ближайшее время
в мире, киев, женева (город), москва, владимир зеленский, владимир мединский
В мире, Киев, Женева (город), Москва, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
© REUTERS / Kuba Stezycki Владимир Зеленский
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает обмен военнопленными в ближайшее время.
"Обмен военнопленными должен продолжаться. Мы ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время", - говорится в Telegram-канале Зеленского.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале
Зеленский утверждает, что следующий раунд переговоров пройдет в феврале
В мире Киев Женева (город) Москва Владимир Зеленский Владимир Мединский
 
 
