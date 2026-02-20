Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается убедить ЕС, что Украина выигрывает, заявил Фицо
16:09 20.02.2026
Зеленский пытается убедить ЕС, что Украина выигрывает, заявил Фицо
в мире
россия
украина
словакия
роберт фицо
владимир зеленский
европейский совет
россия
украина
словакия
в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, европейский совет
В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Европейский совет
Зеленский пытается убедить ЕС, что Украина выигрывает, заявил Фицо

Фицо: Зеленский пытается убедить ЕС, что Украина выигрывает, но это не так

БРАТИСЛАВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский пытается убедить Европейский союз в том, что Украина якобы выигрывает в конфликте с Россией, хотя на самом деле это не так, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«
"Зеленский часто приходит на Европейский совет, а когда вы спросите его о военной ситуации, (он говорит - ред.) так: "Выигрываем!" Да ни черта, мы все знаем, что проигрываешь", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
Он также отметил, что проводимая Европейским союзом санкционная политика никак не влияет на ход конфликта на Украине, а стратегия, целью которой было ослабление России, показала свою несостоятельность.
В ноябре 2025 года Фицо говорил, что никто уже не сомневается в том, что Крым и Донбасс останутся под контролем России, которая выйдет из конфликта с Украиной "абсолютным победителем".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
