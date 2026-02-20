Рейтинг@Mail.ru
Чиновников Минпромторга обвиняют в получении взятки от директора завода - РИА Новости, 20.02.2026
11:30 20.02.2026
Чиновников Минпромторга обвиняют в получении взятки от директора завода
Чиновников Минпромторга обвиняют в получении взятки от директора завода
Директор по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергей Дашутин обвиняется в передаче денег и дорогих часов в качестве взятки двум сотрудникам Минпромторга... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), криминал
Чиновников Минпромторга обвиняют в получении взятки от директора завода

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергей Дашутин обвиняется в передаче денег и дорогих часов в качестве взятки двум сотрудникам Минпромторга России, среди которых директор департамента Михаил Кузнецов, за включение товаров предприятия в реестр российской промышленной продукции, следует из материалов, которыми располагает РИА Новости.
"(По версии следствия), 22 октября 2025 года директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга России Кузнецов и заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от Дашутина при посредничестве Романова и Якубовского взятку в виде денежных средств и наручных часов Breitling Navitimer B01 Chronograf 43 и Breitling Heritage B020 Automatic 42... то есть в особо крупном размере, за включение ряда наименований продукции ООО "Завод Орелкомпрессормаш" в реестр российской промышленной продукции", - говорится в документе.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Верховный суд не стал пересматривать иск "КамАЗ" к Минпромторгу
Вчера, 09:12
Уточняется, что Дашутину предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
О задержании Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и по решению суда заключили под стражу. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу, генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.
Кузнецов и Чумаков обвиняются в получении взятки, Дашутин - в даче взятки, а Романов и Якубовский - в посредничестве во взяточничестве. Кузнецов, Якубовский и Дашутин находятся в СИЗО.
Реестр российской продукции является базой, содержащей информацию о товарах отечественного производства. Данный перечень ведет Минпромторг РФ. Нахождение в списке дает предприятиям доступ, например, к рынку госзакупок, некоторым мерам господдержки и льгот.
Борис Кабаков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Минпромторг прокомментировал задержание экс-главы департамента
12 февраля, 15:28
 
