Чиновников Минпромторга обвиняют в получении взятки от директора завода

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор по развитию ООО "Завод Орелкомпрессормаш" Сергей Дашутин обвиняется в передаче денег и дорогих часов в качестве взятки двум сотрудникам Минпромторга России, среди которых директор департамента Михаил Кузнецов, за включение товаров предприятия в реестр российской промышленной продукции, следует из материалов, которыми располагает РИА Новости.

России "(По версии следствия), 22 октября 2025 года директор департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса Минпромторга Кузнецов и заместитель начальника отдела протокола управления протокола и пресс-службы Минпромторга России Чумаков, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от Дашутина при посредничестве Романова и Якубовского взятку в виде денежных средств и наручных часов Breitling Navitimer B01 Chronograf 43 и Breitling Heritage B020 Automatic 42... то есть в особо крупном размере, за включение ряда наименований продукции ООО "Завод Орелкомпрессормаш" в реестр российской промышленной продукции", - говорится в документе.

Уточняется, что Дашутину предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

О задержании Кузнецова стало известно в ноябре 2025 года. Чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере и по решению суда заключили под стражу. Согласно материалам, по делу Кузнецова проходят еще четыре фигуранта, среди которых Дашутин, Чумаков, а также Романов и А.С. Якубовский, которого СМИ называют бывшим первым заместителем главы Росгвардии по Центральному округу, генерал-лейтенантом Анатолием Якубовским.

Кузнецов и Чумаков обвиняются в получении взятки, Дашутин - в даче взятки, а Романов и Якубовский - в посредничестве во взяточничестве. Кузнецов, Якубовский и Дашутин находятся в СИЗО.