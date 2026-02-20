Рейтинг@Mail.ru
18:22 20.02.2026 (обновлено: 18:24 20.02.2026)
Zara зарегистрировала товарный знак в России
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Входящий в испанскую Inditex Group бренд одежды Zara зарегистрировал в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, компания подала заявку на регистрацию знака Zara Origins в марте 2025 года. Ведомство в феврале 2026 года приняло решение зарегистрировать товарный знак. В качестве заявителя указана испанская компания "Индустрия Де Дисено Текстил".
Теперь под этим брендом Zara сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, купальники, шарфы, спортивную и пляжную обувь, перчатки, шубы.
Испанская Inditex Group, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho. Держателем контрольного пакета акций остается основатель компании Амансио Ортега. В марте 2022 года руководство группы решило приостановить деятельность в России.
