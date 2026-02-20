https://ria.ru/20260220/zara-2075846582.html
Zara зарегистрировала товарный знак в России
Zara зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 20.02.2026
Zara зарегистрировала товарный знак в России
Входящий в испанскую Inditex Group бренд одежды Zara зарегистрировал в России товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 20.02.2026
Zara зарегистрировала товарный знак в России
