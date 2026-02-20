Рейтинг@Mail.ru
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 20.02.2026
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья - РИА Новости, 20.02.2026
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
Подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья, являющего столицей Запорожской области, сообщил начальник... РИА Новости, 20.02.2026
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья

Генерал-полковник Рудской: ВС РФ находятся в 12 километрах от города Запорожья

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья, являющего столицей Запорожской области, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Подразделения группировки войск "Днепр", преодолевая подготовленные рубежи обороны противника, ведут наступление в направлении города Запорожье. С ноября 2025 года под их контроль перешло 12 населенных пунктов. Среди них крупные узлы обороны противника Малая Токмачка, Степногорск и Приморское. В настоящее время передовые подразделения группировки находятся на удалении 12 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра", - сказал Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВСУ с начала СВО потеряли более 1,5 миллиона человек
00:04
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
