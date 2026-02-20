https://ria.ru/20260220/zaporozhe-2075632483.html
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья - РИА Новости, 20.02.2026
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
Подразделения группировки "Днепр" находятся в 12 километрах от окраин подконтрольного ВСУ Запорожья, являющего столицей Запорожской области, сообщил начальник... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
запорожская область
сергей рудской
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
красная звезда
ВС России находятся в 12 километрах от города Запорожья
Генерал-полковник Рудской: ВС РФ находятся в 12 километрах от города Запорожья