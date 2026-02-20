Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 20.02.2026 (обновлено: 19:01 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/zaluzhnyy-2075858952.html
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО
Валерий Залужный, занимавший пост главкома ВСУ, перед началом СВО оценил вероятный конфликт с Россией как бой любителя против Майка Тайсона, пишет Guardian. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:59:00+03:00
2026-02-20T19:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
валерий залужный
майк тайсон
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07e3625ae5fcf0594e669d8fd628f63b.jpg
https://ria.ru/20260219/zaluzhnyy-2075623674.html
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075587495.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037409583_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_2aee2e7df753282d3933cc0a19823b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, валерий залужный, майк тайсон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, служба безопасности украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Майк Тайсон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба безопасности Украины, Мирный план США по Украине
СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО

Guardian: Залужный сравнил конфликт с РФ с боем против Тайсона

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Валерий Залужный, занимавший пост главкома ВСУ, перед началом СВО оценил вероятный конфликт с Россией как бой любителя против Майка Тайсона, пишет Guardian.
По данным издания, Залужный был разочарован нежеланием Владимира Зеленского вводить военное положение незадолго до начала специальной военной операции России.
"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион", — приводит его слова Guardian.
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Украине рассказали, для чего Залужный атаковал Зеленского
19 февраля, 22:55
В среду Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев высказался о противостоянии Зеленского и Залужного
19 февраля, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВеликобританияВалерий ЗалужныйМайк ТайсонВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба безопасности УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала