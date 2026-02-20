СМИ раскрыли, что Залужный сказал Зеленскому перед началом СВО

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Валерий Залужный, занимавший пост главкома ВСУ, перед началом СВО оценил вероятный конфликт с Россией как бой любителя против Майка Тайсона, пишет Guardian.
По данным издания, Залужный был разочарован нежеланием Владимира Зеленского вводить военное положение незадолго до начала специальной военной операции России.
"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с твоим младшим братом. Это шанс один на миллион", — приводит его слова Guardian.
В среду Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Залужный также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в противостоянии Владимира Зеленского и Валерия Залужного "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
