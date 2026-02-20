https://ria.ru/20260220/zaharova-2075900867.html
Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России распадом личности
Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России распадом личности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оскорбления Владимира Зеленского в адрес России "адским суперфиналом" и распадом его личности. РИА Новости, 21.02.2026
россия
мария захарова
владимир зеленский
мирный план сша по украине
в мире
россия
Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России распадом личности
