Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России распадом личности - РИА Новости, 21.02.2026
23:41 20.02.2026 (обновлено: 02:01 21.02.2026)
Захарова назвала оскорбления Зеленского в адрес России распадом личности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оскорбления Владимира Зеленского в адрес России "адским суперфиналом" и распадом его личности. РИА Новости, 21.02.2026
2026
россия, мария захарова, владимир зеленский, мирный план сша по украине, в мире
Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, В мире
© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала оскорбления Владимира Зеленского в адрес России "адским суперфиналом" и распадом его личности.
"Вы считаете, что он еще не закончил? Вы что, считаете, что вам сейчас не показан распад личности? Вы что, считаете, это не есть финал, когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися, расширенными зрачками?", - сказала Захарова в интервью на канале "Россия 1".
Дипломат назвала происходящее "адским суперфиналом".
Ранее Зеленский в эфире программы The Conversation издания Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого назвала его нацистом.
Захарова назвала Зеленского глубоко больным человеком
РоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
