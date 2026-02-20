https://ria.ru/20260220/zaharova-2075898631.html
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО - РИА Новости, 20.02.2026
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над президентом Франции Эммануэлем Макроном, сравнившим НАТО с лягушкой, заметив, что он сравнивает РИА Новости, 20.02.2026
франция
россия
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО
Захарова пошутила над Макроном, сравнившим НАТО с безмозглой лягушкой
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над президентом Франции Эммануэлем Макроном, сравнившим НАТО с лягушкой, заметив, что он сравнивает себя и свою страну с икринкой "безмозглой лягушки".
"Самое удивительное, что, когда президент Франции Макрон сравнивает НАТО с безмозглой лягушкой, он почему-то забывает, что Франция тоже часть НАТО. Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки", - сказала Захарова в интервью на канале "Россия 1".
Макрон ранее, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил альянс со спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной, за счет чего она может рефлекторно реагировать на раздражители.