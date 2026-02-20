Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zaharova-2075898631.html
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО - РИА Новости, 20.02.2026
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над президентом Франции Эммануэлем Макроном, сравнившим НАТО с лягушкой, заметив, что он сравнивает РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T23:24:00+03:00
2026-02-20T23:24:00+03:00
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260218/zaharova-2075280019.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, эммануэль макрон, мария захарова, нато
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, НАТО
Захарова высмеяла Макрона за слова о "безмозглой лягушке" НАТО

Захарова пошутила над Макроном, сравнившим НАТО с безмозглой лягушкой

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над президентом Франции Эммануэлем Макроном, сравнившим НАТО с лягушкой, заметив, что он сравнивает себя и свою страну с икринкой "безмозглой лягушки".
«

"Самое удивительное, что, когда президент Франции Макрон сравнивает НАТО с безмозглой лягушкой, он почему-то забывает, что Франция тоже часть НАТО. Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки", - сказала Захарова в интервью на канале "Россия 1".

Макрон ранее, рассуждая о состоянии НАТО, сравнил альянс со спинальной лягушкой, у которой разрушен головной мозг, но сохранен спинной, за счет чего она может рефлекторно реагировать на раздражители.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова оценила заявление Макрона о свободе слова в интернете
18 февраля, 18:07
 
В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала