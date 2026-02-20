Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал выход Польши из конвенции о противопехотных минах - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zaharova-2075704573.html
МИД прокомментировал выход Польши из конвенции о противопехотных минах
МИД прокомментировал выход Польши из конвенции о противопехотных минах - РИА Новости, 20.02.2026
МИД прокомментировал выход Польши из конвенции о противопехотных минах
Решение Польши и других европейских стран выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам способно привести к "эффекту домино" и дальнейшей эскалации... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:39:00+03:00
2026-02-20T11:39:00+03:00
в мире
польша
россия
европа
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg
https://ria.ru/20250715/rada-2029227963.html
https://ria.ru/20250702/oon-2026802855.html
польша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968680656_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_c10fb298900a72a34cb5e265caa5b531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, европа, мария захарова
В мире, Польша, Россия, Европа, Мария Захарова
МИД прокомментировал выход Польши из конвенции о противопехотных минах

Захарова: выход Польши из Оттавской конвенции может привести к эффекту домино

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение Польши и других европейских стран выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам способно привести к "эффекту домино" и дальнейшей эскалации напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Польша вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля.
Предупреждающая табличка во время разминирования - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Рада поддержала выход Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин
15 июля 2025, 13:31
"Последствия таких действий не заставят себя долго ждать - помимо ослабления самой конвенции соответствующие шаги способны привести к "эффекту домино", когда примеру указанных стран последуют другие", - говорится в комментарии Захаровой на сайте дипведомства.
Она отметила, что на этом фоне отдельные государства Евросоюза, обладающие развитым военно-промышленным потенциалом, уже пытаются извлечь финансовую выгоду из удовлетворения возрастающего спроса на противопехотные мины на международном рынке.
"Все эти обстоятельства неизбежно ведут к дальнейшей эскалации напряжённости в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности", - указала дипломат.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Ранее законодательные власти Эстонии, Латвии и Литвы уже одобрили выход стран из Оттавской конвенции. Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции 10 января.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В ООН обеспокоились выходом Украины и Финляндии из конвенции о минах
2 июля 2025, 18:39
 
В миреПольшаРоссияЕвропаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала