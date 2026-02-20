МИД прокомментировал выход Польши из конвенции о противопехотных минах

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Решение Польши и других европейских стран выйти из Оттавской конвенции по противопехотным минам способно привести к "эффекту домино" и дальнейшей эскалации напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Польша вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин 20 февраля.
Она отметила, что на этом фоне отдельные государства Евросоюза, обладающие развитым военно-промышленным потенциалом, уже пытаются извлечь финансовую выгоду из удовлетворения возрастающего спроса на противопехотные мины на международном рынке.
"Все эти обстоятельства неизбежно ведут к дальнейшей эскалации напряжённости в Европе и деградации ситуации в области региональной и международной безопасности", - указала дипломат.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
