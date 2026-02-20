Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская" - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zaes-2075760761.html
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская" - РИА Новости, 20.02.2026
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"
Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская", резервная линия 330 кВ "Ферросплавная -1" остается отключенной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:03:00+03:00
2026-02-20T14:03:00+03:00
запорожская область
москва
киев
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:38:3156:1813_1920x0_80_0_0_c2c6ee02ad3e3f22b4ad4cadd718db46.jpg
https://ria.ru/20260218/likhachev-2075267439.html
запорожская область
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046869228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6364f85841b3b2fb090c8ef4ccc69ce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, москва, киев, евгений балицкий, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
Запорожская область, Москва, Киев, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"

Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Запорожской области
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Линии электропередач в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская", резервная линия 330 кВ "Ферросплавная -1" остается отключенной, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина на фоне атак ВСУ по энергоинфраструктуре региона.
«
"Линия 750кВ "Днепровская" в работе. Что касается линии 330 кВ "Ферросплавная -1" - ситуация не изменилась, она остается обесточенной", - сказала Яшина.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил днем в пятницу, что в результате массированной атаки противника по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена. Электроснабжение Энергодара было также отключено, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно из-за военной активности. МАГАТЭ обратилось к Москве и Киеву с предложением временно прекратить огонь для безопасной оценки ущерба и ремонта линии "Ферросплавная-1", заявило Агентство.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Путин регулярно следит за текущим состоянием ЗАЭС, заявил Лихачев
18 февраля, 17:27
 
Запорожская областьМоскваКиевЕвгений БалицкийЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала