Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская" - РИА Новости, 20.02.2026
Энергоснабжение ЗАЭС продолжается по линии "Днепровская"
Энергоснабжение Запорожской АЭС продолжается по линии 750кВ "Днепровская", резервная линия 330 кВ "Ферросплавная -1" остается отключенной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
запорожская область
москва
киев
евгений балицкий
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
запорожская область
москва
киев
Запорожская область, Москва, Киев, Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
