Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 20.02.2026 (обновлено: 13:38 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/zaes-2075751139.html
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы - РИА Новости, 20.02.2026
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы
Обстановка в Энергодаре, где в пятницу произошла атака украинским беспилотником по территории школы №4, и рядом с Запорожской АЭС напряженная, фиксируются... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:30:00+03:00
2026-02-20T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_5d3f121c6db9faea4fea84bf7f56f202.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053156968_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_fad4c4db3b9610646005ce4e3601618f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы

РИА Новости: обстановка в Энергодаре и рядом с ЗАЭС напряженная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Обстановка в Энергодаре, где в пятницу произошла атака украинским беспилотником по территории школы №4, и рядом с Запорожской АЭС напряженная, фиксируются активные обстрелы, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«
"Довольно напряженная обстановка и в городе, и вокруг Запорожской атомной станции. Обстрелы довольно активные" , - рассказала Яшина.
Ранее глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, повреждены здания и окна, люди не пострадали. Он сообщил, что дети и персонал школы эвакуированы в безопасное место.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала