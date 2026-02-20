https://ria.ru/20260220/zaes-2075751139.html
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы - РИА Новости, 20.02.2026
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы
Обстановка в Энергодаре, где в пятницу произошла атака украинским беспилотником по территории школы №4, и рядом с Запорожской АЭС напряженная, фиксируются... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:30:00+03:00
2026-02-20T13:30:00+03:00
2026-02-20T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
В Энергодаре и рядом с ЗАЭС зафиксировали активные обстрелы
