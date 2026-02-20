Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, которые будут разработаны отечественной наукой, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.

"Думаю, что мы еще не один десяток лет будем работать. Технические условия для того, чтобы здесь, на этой территории строить атомные блоки есть, раз когда-то давно площадка была выбрана для постройки такой большой станции, поэтому мощности замещающие, скорее всего, будут строиться. Через 20-30, может больше, лет", - сказал Черничук.