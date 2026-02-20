Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/zaes-2075646393.html
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор - РИА Новости, 20.02.2026
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:24:00+03:00
2026-02-20T03:24:00+03:00
запорожская аэс
курская аэс-2
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
ввэр-1000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_b78cce75309c95c12104f1435c9efcbd.jpg
https://ria.ru/20260219/zaes-2075366572.html
https://ria.ru/20260218/likhachev-2075264384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053525762_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_216357eec3c1188189e685b1dc59f2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, курская аэс-2, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), ввэр-1000
Запорожская АЭС, Курская АЭС-2, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ВВЭР-1000
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор

Директор ЗАЭС Черничук заявил, что станция способна работать десятки лет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, которые будут разработаны отечественной наукой, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"К тому моменту, когда срок эксплуатации энергоблоков будет подходить к концу и они перейдут в эксплуатацию в режиме "снятия с эксплуатации" – это следующий режим после эксплуатации, я думаю, что нашей наукой и инженерами будут разработаны новые типы реакторов, которые, вполне возможно, будут применяться на Запорожской АЭС", - сказал Черничук.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал об охлаждении американского топлива на станции
Вчера, 04:16
Примером модернизации станции является строительство Курской АЭС-2, где успешно реализуется новый проект с реакторами типа ВВЭР-ТОИ, отметил он.
"Думаю, что мы еще не один десяток лет будем работать. Технические условия для того, чтобы здесь, на этой территории строить атомные блоки есть, раз когда-то давно площадка была выбрана для постройки такой большой станции, поэтому мощности замещающие, скорее всего, будут строиться. Через 20-30, может больше, лет", - сказал Черничук.
В декабре 2025 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию блока №1 на последующие 10 лет. Все остальные блоки станции должны пройти лицензирование до 2028 года.
Реализуемый на Курской АЭС -2 проект "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный) - энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лихачев заявил об интересе США и Европы к электроэнергии с ЗАЭС
18 февраля, 17:18
 
Запорожская АЭСКурская АЭС-2Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ВВЭР-1000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала