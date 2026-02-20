https://ria.ru/20260220/zaes-2075646393.html
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор - РИА Новости, 20.02.2026
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, РИА Новости, 20.02.2026
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор
Директор ЗАЭС Черничук заявил, что станция способна работать десятки лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет - к моменту вывода из эксплуатации действующих энергоблоков ЗАЭС возможно их замещение реакторами нового типа, которые будут разработаны отечественной наукой, заявил в интервью РИА Новости директор станции Юрий Черничук.
"К тому моменту, когда срок эксплуатации энергоблоков будет подходить к концу и они перейдут в эксплуатацию в режиме "снятия с эксплуатации" – это следующий режим после эксплуатации, я думаю, что нашей наукой и инженерами будут разработаны новые типы реакторов, которые, вполне возможно, будут применяться на Запорожской АЭС
", - сказал Черничук.
Примером модернизации станции является строительство Курской АЭС-2
, где успешно реализуется новый проект с реакторами типа ВВЭР-ТОИ, отметил он.
"Думаю, что мы еще не один десяток лет будем работать. Технические условия для того, чтобы здесь, на этой территории строить атомные блоки есть, раз когда-то давно площадка была выбрана для постройки такой большой станции, поэтому мощности замещающие, скорее всего, будут строиться. Через 20-30, может больше, лет", - сказал Черничук.
В декабре 2025 года Ростехнадзор
выдал лицензию на эксплуатацию блока №1 на последующие 10 лет. Все остальные блоки станции должны пройти лицензирование до 2028 года.
Реализуемый на Курской АЭС -2 проект "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный) - энергоблоки поколения "3+" с повышенным уровнем безопасности. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями: по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР
-1000) мощность каждого выросла на 25%, до 1250 МВт. Срок службы основного оборудования увеличился вдвое.