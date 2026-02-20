В АКОРТ рассказали, что российские ритейлеры не допускают подорожания яиц

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отдельные единичные поставщики в середине февраля начали уведомлять торговые сети о повышении цен на яйца, но ритейлеры внимательно изучают обоснованность таких изменений и не допускают подорожания яйца на полках, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"В середине февраля отдельные единичные поставщики начали уведомлять торговые сети о пересмотре цен в сторону повышения, но такие обращения не носят массового и системного характера. Ритейлеры внимательно изучают их на предмет обоснованности и не допускают подорожания куриного яйца на полках", - сказал он.

Богданов отметил, что с начала прошлого года куриные яйца "первой цены" категории С1/С2 стали одной из наиболее заметно подешевевших категорий: минимальная закупочная цена снизилась год к году почти на 20% с 94 рублей до 75 рублей, а розничная - более чем на 23% - с 93 до 72 рублей за десяток яиц первой категории.

По его словам, в этом году снижение продолжается. Так, в феврале средняя минимальная закупочная цена опустилась еще примерно на 5,5% по сравнению с началом года, розничные цены - на 10%.

"Наценка торговых сетей на куриные яйца "первой цены" в 2025 году в среднем держалась в отрицательной зоне - розничные цены были ниже закупочных в пределах 1%", - добавил Богданов.