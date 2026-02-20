СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt.
"Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что Зеленскому нужно "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины", — говорится в публикации.
В материале указали, что Украине может быть предложено своего рода вступление в Евросоюз "в рассрочку", до того, как все критерии для членства будут достигнуты.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.