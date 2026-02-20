СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины

«

"Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что Зеленскому нужно "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины", — говорится в публикации.