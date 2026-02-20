Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины
10:49 20.02.2026
СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины
СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины
В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt.
в мире
украина
киев
москва
вооруженные силы украины
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
киев
москва
СМИ раскрыли план Запада в отношении территорий Украины

Welt: в ЕС рассматривают вариант отказа Украины от территорий ради ее членства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt.
«
"Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что Зеленскому нужно "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
Вчера, 09:03
В материале указали, что Украине может быть предложено своего рода вступление в Евросоюз "в рассрочку", до того, как все критерии для членства будут достигнуты.
Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Все были в шоке": на Западе рассказали, что задумал Зеленский
Вчера, 05:53
 
В миреУкраинаКиевМоскваВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
