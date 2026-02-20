Рейтинг@Mail.ru
01:53 20.02.2026
Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии
Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии

Дело главы департамента недропользования касается взяток за лицензии на разведку

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Уголовное дело задержанного главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя касается получения взяток за выдачу лицензий на разведку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу правоохранители сообщили РИА Новости об их задержании по делу о крупных взятках. Накануне в правоохранительных органах агентству сообщали об обысках в департаменте.
"Взятки за лицензии на разведку", - сказал собеседник агентства, отметив, что эпизодов получения взяток несколько.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13 февраля, 13:04
 
Происшествия
 
 
