Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии
Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии - РИА Новости, 20.02.2026
Дело главы департамента недропользования по ДФО касается взяток за лицензии
Уголовное дело задержанного главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя касается получения взяток за выдачу лицензий на разведку, сообщили РИА... РИА Новости, 20.02.2026
Дело главы департамента недропользования касается взяток за лицензии на разведку
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Уголовное дело задержанного главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя касается получения взяток за выдачу лицензий на разведку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу правоохранители сообщили РИА Новости об их задержании по делу о крупных взятках. Накануне в правоохранительных органах агентству сообщали об обысках в департаменте.
"Взятки за лицензии на разведку", - сказал собеседник агентства, отметив, что эпизодов получения взяток несколько.