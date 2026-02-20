https://ria.ru/20260220/vzyatka-2075640304.html
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках - РИА Новости, 20.02.2026
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках
Правоохранители задержали руководителя департамента недропользования по ДФО во Владивостоке и его заместителя по делу о получении взяток в крупном размере,... РИА Новости, 20.02.2026
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках
Главу департамента недропользования по ДФО задержали по делу о крупных взятках