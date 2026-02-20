https://ria.ru/20260220/vzryvy-2075656274.html
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в пятницу сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
запорожская область
россия
киев
в мире, запорожская область, россия, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне треовги прогремели взрывы