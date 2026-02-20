В Запорожье прогремел взрыв

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
"В Запорожье звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
