В Запорожье прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:49 20.02.2026
В Запорожье прогремел взрыв
В Запорожье прогремел взрыв
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 20.02.2026
В Запорожье прогремел взрыв

На территории Запорожья прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварством
Вчера, 17:15
"В Запорожье звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
