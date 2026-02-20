https://ria.ru/20260220/vzryv-2075784186.html
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T15:16:00+03:00
2026-02-20T15:16:00+03:00
2026-02-20T15:16:00+03:00
в мире, херсон, россия, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
