ЦИК научился проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
15:09 20.02.2026 (обновлено: 15:52 20.02.2026)
ЦИК научился проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ научилась проводить выборы в любых, даже самых экстремальных условиях, заявила сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы научились проводить выборы в любых, даже самых экстремальных ситуациях", - сказала Памфилова в ходе торжественного заседания международной научно-практической конференции "Формирование доверия к институту выборов и референдума: роль международного наблюдения".
Она добавила, ЦИК РФ придает особое значение всем видам контроля за ходом выборов, в том числе и международному наблюдению.
"Но в первую очередь мы, конечно же, опираемся на мнение наших избирателей - это и есть наша задача. То есть они для нас являются главными экзаменаторами, судьями, оценщиками нашей работы. И неуклонный рост доверия к тому, что мы делаем за последние годы, это подтверждает", - подчеркнула Памфилова.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Памфилова назвала российскую избирательную систему самой прозрачной в мире
26 июля 2025, 13:43
 
Выборы в Государственную думуРоссияЭлла ПамфиловаПолитика
 
 
