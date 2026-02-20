https://ria.ru/20260220/vybory-2075781214.html
ЦИК научился проводить выборы в любых условиях, заявила Памфилова
россия, элла памфилова, политика
Выборы в Государственную думу, Россия, Элла Памфилова, Политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ научилась проводить выборы в любых, даже самых экстремальных условиях, заявила сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
"Мы научились проводить выборы в любых, даже самых экстремальных ситуациях", - сказала Памфилова
в ходе торжественного заседания международной научно-практической конференции "Формирование доверия к институту выборов и референдума: роль международного наблюдения".
Она добавила, ЦИК РФ придает особое значение всем видам контроля за ходом выборов, в том числе и международному наблюдению.
"Но в первую очередь мы, конечно же, опираемся на мнение наших избирателей - это и есть наша задача. То есть они для нас являются главными экзаменаторами, судьями, оценщиками нашей работы. И неуклонный рост доверия к тому, что мы делаем за последние годы, это подтверждает", - подчеркнула Памфилова.