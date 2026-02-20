Рейтинг@Mail.ru
Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/vtb-2075720016.html
Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики
Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики - РИА Новости, 20.02.2026
Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики
В 2026 году ВТБ ожидает постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики, а снижение ключевой ставки — по базовому сценарию Банка России до 13,5–14,5% —... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:05:00+03:00
2026-02-20T12:05:00+03:00
россия
усть-луга
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
втб арена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075719284_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_48eb4a2d0767dd5caf59fe9688dd2189.jpg
https://ria.ru/20260219/vtb-2075512755.html
россия
усть-луга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075719284_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f2f60bf0e3e84837029b2afae3f33ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, усть-луга, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), втб арена
Россия, Усть-Луга, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВТБ Арена
Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики

Дмитрий Средин: в ВТБ прогнозируют стабилизацию большинства отраслей экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин
Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2026 году ВТБ ожидает постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики, а снижение ключевой ставки — по базовому сценарию Банка России до 13,5–14,5% — будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений, сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.
Заявление прозвучало на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет! Санкт-Петербург".
Он перечислил четыре отрасли, которые в ближайшие 2-3 года продемонстрируют положительную динамику.
Так, в энергетике, по его словам, произойдет модернизация действующих мощностей, а строительство новой генерации создаст мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей.
Кроме того, отрасль минерального удобрения сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. По приглашению Минпромторга России корпоративно-инвестиционный блок ВТБ принял участие в подготовке стратегии развития отрасли минеральных удобрений до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта.
В сфере газохимии и полимеров Россия к 2030 году должна совершить переход от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе к экспорту полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов экспорта полимеров.
Что касается сферы инфраструктурного строительства и логистики, то в России сохраняется потребность в создании новой инфраструктуры, отметил Средин. Совокупная стоимость ГЧП-проектов, которые реализуются при поддержке ВТБ, в 2025 году превысила 3 триллиона рублей.
"На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа — более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки. Драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны. Потребность в обновлении инфраструктуры и достижении технологического суверенитета сохранит фундаментальный характер и будет поддержана мерами государственной поддержки. Мы ожидаем, что ключевыми технологическими направлениями станут промышленная робототехника и автоматизация, аддитивные технологии (3D-печать), а также искусственный интеллект", - отметил Средин, его слова приводит пресс-служба банка.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам
19 февраля, 15:59
 
РоссияУсть-ЛугаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ВТБ Арена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала