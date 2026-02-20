Средин: ВТБ ожидает стабилизацию большинства отраслей экономики

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В 2026 году ВТБ ожидает постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики, а снижение ключевой ставки — по базовому сценарию Банка России до 13,5–14,5% — будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений, сообщил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

Заявление прозвучало на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет! Санкт-Петербург".

Он перечислил четыре отрасли, которые в ближайшие 2-3 года продемонстрируют положительную динамику.

Так, в энергетике, по его словам, произойдет модернизация действующих мощностей, а строительство новой генерации создаст мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей.

Кроме того, отрасль минерального удобрения сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. По приглашению Минпромторга России корпоративно-инвестиционный блок ВТБ принял участие в подготовке стратегии развития отрасли минеральных удобрений до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта.

В сфере газохимии и полимеров Россия к 2030 году должна совершить переход от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе к экспорту полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов экспорта полимеров.

Что касается сферы инфраструктурного строительства и логистики, то в России сохраняется потребность в создании новой инфраструктуры, отметил Средин. Совокупная стоимость ГЧП-проектов, которые реализуются при поддержке ВТБ, в 2025 году превысила 3 триллиона рублей.