ВТБ: 40% инвесторов с сервисом "Интеллект" выбирают "Вечный портфель" - РИА Новости, 20.02.2026
11:06 20.02.2026 (обновлено: 11:08 20.02.2026)
ВТБ: 40% инвесторов с сервисом "Интеллект" выбирают "Вечный портфель"
ВТБ: 40% инвесторов с сервисом "Интеллект" выбирают "Вечный портфель"
ВТБ (банк)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска ВТБ на здании в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 40% клиентов ВТБ Мои Инвестиции, подключивших сервис автоматизированного инвестконсультирования "Интеллект", выбирают стратегию "Вечный портфель", сообщили в пресс-службе банка.
Эта стратегия предполагает баланс между риском и доходностью – портфель диверсифицирован по классам активов и включает золото, облигации и акции крупнейших компаний.
Почти столько же инвесторов пользуются "Консервативной" стратегией, ориентированной на сохранение капитала. А четверть доверяют портфель искусственному интеллекту, подключив одноименную стратегию, которая нацелена на максимальную доходность.
С момента запуска осенью прошлого года "Интеллект" подключили около 12 тысяч инвесторов, а объем активов в стратегиях сервиса превышает 2 миллиарда рублей. Средний чек составляет 186 тысяч рублей, а максимальный портфель отдельного клиента — 11,5 миллиона рублей, что демонстрирует высокий уровень доверия со стороны частных инвесторов.
По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, стратегии "Интеллекта" закрывают потребности инвесторов с любым риск-профилем.
"Вечный портфель" популярен благодаря продуманной диверсификации – более половины занимают фонды, треть – облигации, остальная доля приходится на акции "голубых фишек" и деньги. Такое распределение обеспечивает устойчивость в любых рыночных условиях, а это главный залог стабильности для частного инвестора", - говорил он в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Санкт-Петербург".
Динамику портфелей "Интеллекта" можно отслеживать в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции.
Приложением пользуется более 600 тысяч клиентов брокера ВТБ, причем, три четверти из них уже перешли на обновленный дизайн. Ежедневно клиенты совершают в приложении около 1 миллиона сделок.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
ВТБ: сквозной антифрод и обмен данными — ключ к противодействию мошенникам
19 февраля, 15:59
 
ВТБ (банк)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
