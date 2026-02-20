ВТБ: 40% инвесторов с сервисом "Интеллект" выбирают "Вечный портфель"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 40% клиентов ВТБ Мои Инвестиции, подключивших сервис автоматизированного инвестконсультирования "Интеллект", выбирают стратегию "Вечный портфель", сообщили в пресс-службе банка.

Эта стратегия предполагает баланс между риском и доходностью – портфель диверсифицирован по классам активов и включает золото, облигации и акции крупнейших компаний.

Почти столько же инвесторов пользуются "Консервативной" стратегией, ориентированной на сохранение капитала. А четверть доверяют портфель искусственному интеллекту, подключив одноименную стратегию, которая нацелена на максимальную доходность.

С момента запуска осенью прошлого года "Интеллект" подключили около 12 тысяч инвесторов, а объем активов в стратегиях сервиса превышает 2 миллиарда рублей. Средний чек составляет 186 тысяч рублей, а максимальный портфель отдельного клиента — 11,5 миллиона рублей, что демонстрирует высокий уровень доверия со стороны частных инвесторов.

По словам руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова, стратегии "Интеллекта" закрывают потребности инвесторов с любым риск-профилем.

"Вечный портфель" популярен благодаря продуманной диверсификации – более половины занимают фонды, треть – облигации, остальная доля приходится на акции "голубых фишек" и деньги. Такое распределение обеспечивает устойчивость в любых рыночных условиях, а это главный залог стабильности для частного инвестора", - говорил он в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! Санкт-Петербург".

Динамику портфелей "Интеллекта" можно отслеживать в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции.