Боевики 159-й бригады ВСУ жалуются, что почти весь их автопарк уничтожен - РИА Новости, 20.02.2026
23:05 20.02.2026
Боевики 159-й бригады ВСУ жалуются, что почти весь их автопарк уничтожен
волчанск, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Боевики 159-й бригады ВСУ жалуются, что почти весь их автопарк уничтожен

РИА Новости: боевики 159-й бригады ВСУ жалуются, что уничтожен весь их автопарк

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Боевики 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются, что уничтожен практически весь автопарк подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, боевики этой бригады, которые не покидают позиции под Волчанском, жалуются, что уничтожен практически весь их автопарк.
"На опубликованном видео военнослужащий 159-й бригады от безысходности обращается к украинцам, чтобы те в очередной раз скинулись на авто для его подразделения. Судя по всему, гуманитарные автомобили, о которых ежемесячно пишут украинские СМИ, не доходят до передовой или остаются во владении властей, или же продаются для поддержания "бедных" депутатов и командования ВСУ", - сообщил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что гуманитарную помощь получают только "распиаренные" подразделения, в частности 3-й армейский корпус ВСУ, во главе которого стоят идейные нацисты. При этом новости о гуманитарной помощи пишутся всего лишь для распространения среди оболваненного населения Украины, добавил он.
Боевики батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В 125-й бригаде ВСУ руководят боевики "Азова*", заявили российские силовики
