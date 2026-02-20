МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Боевики 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются, что уничтожен практически весь автопарк подразделения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, боевики этой бригады, которые не покидают позиции под Волчанском, жалуются, что уничтожен практически весь их автопарк.
«
"На опубликованном видео военнослужащий 159-й бригады от безысходности обращается к украинцам, чтобы те в очередной раз скинулись на авто для его подразделения. Судя по всему, гуманитарные автомобили, о которых ежемесячно пишут украинские СМИ, не доходят до передовой или остаются во владении властей, или же продаются для поддержания "бедных" депутатов и командования ВСУ", - сообщил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что гуманитарную помощь получают только "распиаренные" подразделения, в частности 3-й армейский корпус ВСУ, во главе которого стоят идейные нацисты. При этом новости о гуманитарной помощи пишутся всего лишь для распространения среди оболваненного населения Украины, добавил он.