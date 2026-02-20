https://ria.ru/20260220/vsu-2075780359.html
ВСУ атаковали больницу в Брянской области
ВСУ атаковали больницу в Брянской области - РИА Новости, 20.02.2026
ВСУ атаковали больницу в Брянской области
Вооруженные силы Украины атаковали территорию больницы в селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор
ВСУ атаковали больницу в Брянской области
ВСУ атаковали больницу в Стародубском муниципальном округе Брянской области