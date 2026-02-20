https://ria.ru/20260220/vsu-2075693620.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали пять районов Белгородской области 50 беспилотниками, число пострадавших увеличилось до 4 человек - за медпомощью РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
белгородская область
украина
ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ атаковали 5 районов в Белгородской области за сутки
БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали пять районов Белгородской области 50 беспилотниками, число пострадавших увеличилось до 4 человек - за медпомощью обратился мужчина, раненый 18 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 10 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины
. Было выпущено 12 снарядов, 17 БПЛА сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях и 7 транспортных средствах.
«
"Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в результате детонации FPV-дрона в Борисовском округе в селе Грузское 18 февраля. У него диагностировали баротравму, слепые осколочные ранения лица, рук и ног… В Краснояружском округе... выпущено 12 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 29 беспилотников, 6 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что над Белгородским, Алексеевским и Шебекинским округами сбиты и подавлены 4 беспилотника, по Грайворонскому округу совершены удары 16 беспилотников, 6 из которых сбиты, ранены три человека.
В Белгородской области
с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.