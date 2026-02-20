ВСУ атаковали Белгородскую область 50 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали пять районов Белгородской области 50 беспилотниками, число пострадавших увеличилось до 4 человек - за медпомощью обратился мужчина, раненый 18 февраля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что над Белгородским, Алексеевским и Шебекинским округами сбиты и подавлены 4 беспилотника, по Грайворонскому округу совершены удары 16 беспилотников, 6 из которых сбиты, ранены три человека.