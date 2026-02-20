https://ria.ru/20260220/vsu-2075692569.html
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик - РИА Новости, 20.02.2026
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик
Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Херсонской области, ранен мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 20.02.2026
