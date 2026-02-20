Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик
11:07 20.02.2026 (обновлено: 11:32 20.02.2026)
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик
Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Херсонской области, ранен мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В Херсонской области беспилотник ВСУ атаковал грузовик

В Херсонской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал грузовик в Херсонской области, ранен мужчина, его госпитализировали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Удар беспилотника по грузовому автомобилю привёл к ранению 40-летнего мужчины в Новой Маячке. Он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, в Раденске и Костогрызово Алешкинского округа, а также в Чернянке Каховского округа сбросами с дронов повреждены два легковых автомобиля и микроавтобус, в Геническе беспилотник повредил рекламный щит.
