Военные ВСУ страдают от обморожения и нехватки еды в запорожских окопах

ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Украинские солдаты страдают от обморожения и нехватки еды в окопах в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"У нас обморожены ноги, мы не ели и не пили", - говорит по рации украинский солдат.

В ответ, как следует из радиоперехвата, командир лишь пренебрежительно ответил военному.