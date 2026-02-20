https://ria.ru/20260220/vsu-2075656409.html
Военные ВСУ страдают от обморожения и нехватки еды в запорожских окопах
Украинские солдаты страдают от обморожения и нехватки еды в окопах в Запорожской области, следует из радиоперехвата, оказавшегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
