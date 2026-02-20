Боевики ВСУ заходят на свои позиции в Сумской области не зная маршрутов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие заходят на свои позиции в Сумской области, не зная маршрутов передвижения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинские солдаты живут в сёлах, там у них ПВД (пункт временной дислокации - ред.), оттуда их вывозят транспортом, потом несколько дней они сами, без сопровождения, идут пешком до позиций, не зная дороги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, маршрут украинских военных до своих позиций занимает до трёх дней. Кроме того, собеседник отметил, что противник заходит на свои позиции впервые без указанных маршрутов, имея только координаты конечной точки.