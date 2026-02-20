Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
04:12 20.02.2026
Боевики ВСУ заходят на свои позиции в Сумской области не зная маршрутов
Украинские военнослужащие заходят на свои позиции в Сумской области, не зная маршрутов передвижения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
сумская область
сумская область
Специальная военная операция на Украине, Сумская область
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие заходят на свои позиции в Сумской области, не зная маршрутов передвижения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские солдаты живут в сёлах, там у них ПВД (пункт временной дислокации - ред.), оттуда их вывозят транспортом, потом несколько дней они сами, без сопровождения, идут пешком до позиций, не зная дороги", - сказал собеседник агентства.
По его словам, маршрут украинских военных до своих позиций занимает до трёх дней. Кроме того, собеседник отметил, что противник заходит на свои позиции впервые без указанных маршрутов, имея только координаты конечной точки.
"По словам военнопленных, не каждому удаётся дойти до своих позиций: кто-то подрывается на минах, кого-то убивают дронами. Они не знают мест блиндажей и укрытий на маршруте", - добавил он.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВС России сорвали попытку атаки ВСУ под Красноармейском
Специальная военная операция на УкраинеСумская область
 
 
