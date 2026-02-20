Рейтинг@Mail.ru
Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
03:21 20.02.2026
Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ
Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ
Западные страны поддерживают лишь необходимый минимум самолетов в рядах ВВС ВСУ для пусков ракет Storm Shadow и SCALP, опасаясь истощения собственных арсеналов, РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T03:21:00+03:00
2026-02-20T03:21:00+03:00
украина
европа
россия
алексей леонков
вооруженные силы украины
f-16
f-35
украина
европа
россия
украина, европа, россия, алексей леонков, вооруженные силы украины, f-16, f-35
Украина, Европа, Россия, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, F-16, F-35
Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ

Аналитик Леонков: у ВСУ осталось не более 10-12 истребителей F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Западные страны поддерживают лишь необходимый минимум самолетов в рядах ВВС ВСУ для пусков ракет Storm Shadow и SCALP, опасаясь истощения собственных арсеналов, поэтому в распоряжении ВСУ находятся не более 10-12 истребителей F-16, при этом количество подготовленных пилотов может быть еще меньше, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.
"В рядах ВВС ВСУ поддерживается количество в районе 10-12 самолетов F-16. Это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину, потому что страны Европы не могут сейчас поставлять даже свои национальные самолеты, потому действует соглашение PURL, по которому всё, что идёт на Украину, должно быть американским. А истребителей F-16 в Европе не так уж много, а покупка взамен других самолетов, пусть даже F-16 или F-35 – это очень дорого может обойтись бюджетам этих стран, поэтому они по минимуму отдали Украине необходимое количество самолетов для ведения противовоздушной обороны, для применения по территории России вот этих дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, SCALP, и стараются этот минимум поддерживать", - сказал Леонков.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Украина не успевает готовить летчиков к управлению F-16, заявил эксперт
17 февраля, 17:36
Он отметил, что данные о том, сколько истребителей F-16 и пилотов, способных ими управлять, есть у ВВС ВСУ, разнятся.
"Некоторые говорят, что осталось шесть самолетов и шесть пилотов. Некоторые говорят, что шесть пилотов и 12 самолетов. Начиная с 2024 года, их количество никогда не превышало 12 единиц", - заключил эксперт.
Во вторник издание Intelligence Online сообщило, что некоторыми истребителями F-16 на Украине управляют американские и нидерландские пилоты. На следующий день посольство РФ в Гааге заявило РИА Новости, что наёмники из Нидерландов, управляющие истребителями в составе ВВС Украины, являются законными военными целями для России.
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дания передаст Украине истребители F-16
20 января, 18:30
 
