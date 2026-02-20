Военный аналитик рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у ВСУ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Западные страны поддерживают лишь необходимый минимум самолетов в рядах ВВС ВСУ для пусков ракет Storm Shadow и SCALP, опасаясь истощения собственных арсеналов, поэтому в распоряжении ВСУ находятся не более 10-12 истребителей F-16, при этом количество подготовленных пилотов может быть еще меньше, поделился мнением с РИА Новости российский военный аналитик Алексей Леонков.

"В рядах ВВС ВСУ поддерживается количество в районе 10-12 самолетов F-1 6. Это соответствует цифрам поставок, которые идут на Украину , потому что страны Европы не могут сейчас поставлять даже свои национальные самолеты, потому действует соглашение PURL, по которому всё, что идёт на Украину, должно быть американским. А истребителей F-16 в Европе не так уж много, а покупка взамен других самолетов, пусть даже F-16 или F-3 5 – это очень дорого может обойтись бюджетам этих стран, поэтому они по минимуму отдали Украине необходимое количество самолетов для ведения противовоздушной обороны, для применения по территории России вот этих дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, SCALP, и стараются этот минимум поддерживать", - сказал Леонков

Он отметил, что данные о том, сколько истребителей F-16 и пилотов, способных ими управлять, есть у ВВС ВСУ, разнятся.

"Некоторые говорят, что осталось шесть самолетов и шесть пилотов. Некоторые говорят, что шесть пилотов и 12 самолетов. Начиная с 2024 года, их количество никогда не превышало 12 единиц", - заключил эксперт.